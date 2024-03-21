https://ria.ru/20240321/svo-1934677156.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.03.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли около 40 военнослужащих, поражены две боевые машины РСЗО Vampire, самоходная установка Krab, сообщили... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:19

2024-03-21T13:19

2024-03-21T13:29

специальная военная операция на украине

россия

в мире

украина

вооруженные силы украины

харьковская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934408934_0:96:3302:1953_1920x0_80_0_0_9f38cfebf4960ee32928522c28d1c224.jpg

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли около 40 военнослужащих, поражены две боевые машины РСЗО Vampire, самоходная установка Krab, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Отмечается, что на купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.

россия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, харьковская область