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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли около 40 военнослужащих, поражены две боевые машины РСЗО Vampire, самоходная установка Krab, сообщили... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:19
2024-03-21T13:19
2024-03-21T13:29
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. На купянском направлении войска Украины за сутки потеряли около 40 военнослужащих, поражены две боевые машины РСЗО Vampire, самоходная установка Krab, сообщили в четверг в Минобороны РФ.Отмечается, что на купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике 63-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики."Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены две боевые машины РСЗО Vampire чешского производства, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также гаубица Д-30", - отметили в министерстве.
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россия, в мире, украина, вооруженные силы украины, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Харьковская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли около 40 человек