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Российские войска освободили населенный пункт Тоненькое - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 21.03.2024 (обновлено: 16:10 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/svo-1934676355.html
Российские войска освободили населенный пункт Тоненькое
Российские войска освободили населенный пункт Тоненькое - РИА Новости, 21.03.2024
Российские войска освободили населенный пункт Тоненькое
Российские военные взяли под контроль поселок Тоненькое на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:14
2024-03-21T16:10
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
авдеевка
россия
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Тоненькое на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия на Авдеевском направлении. Во вторник военное ведомство рассказало об освобождении населенного пункта Орловка. Там украинские военные планировали подготовить укрепленный рубеж, чтобы остановить продвижение российских войск после взятия Авдеевки. Теперь они не смогут реализовать эти планы.Удар "Кинжалами" и борьба с диверсантамиМинувшей ночью российские военные ударили по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников."Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.Воздушно-космические силы России применили в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал".Кроме того, Вооруженные силы нанесли превентивные удары по украинским диверсантам в Сумской области. Киев потерял до 30 боевиков, три пикапа, РСЗО Vampire чешского производства.Ситуация на фронтахНа Авдеевском направлении российской армии также удалось отбить контратаку ВСУ в районе Новгородского в ДНР. Противник потерял за сутки более 320 военных, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и овладела железнодорожной станцией Алебастровая на Донецком направлении. Бойцы уничтожили до 250 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.В свою очередь, Западная группировка войск уничтожила до 40 бойцов ВСУ, три танка и четыре автомобиля на Купянском направлении. На Херсонском направлении Киев потерял до 50 военных, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.Улучшили тактическое положение силы Восточной группировки войск на Южнодонецком направлении. Военные также отразили там контратаку противника, который потерял за сутки до 120 бойцов, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html
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донецкая народная республика
авдеевка
россия
киев
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донецкая народная республика, безопасность, авдеевка, россия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Авдеевка, Россия, Вооруженные силы Украины, Киев
Российские войска освободили населенный пункт Тоненькое

МО: ВС России освободили населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Тоненькое на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.
© ИнфографикаОсвобожденное село Тоненькое в Донецкой Народной Республике
Освобожденное село Тоненькое в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Тоненькое в Донецкой Народной Республике

Поселок Тоненькое расположен в пригороде Авдеевки на ключевой дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ. Теперь логистика украинских войск здесь существенно нарушена. В этом населенном пункте находились артиллерийские расчеты, регулярно обстреливавшие центр Донецка.

В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия на Авдеевском направлении. Во вторник военное ведомство рассказало об освобождении населенного пункта Орловка. Там украинские военные планировали подготовить укрепленный рубеж, чтобы остановить продвижение российских войск после взятия Авдеевки. Теперь они не смогут реализовать эти планы.
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20 марта, 05:04

Удар "Кинжалами" и борьба с диверсантами

Минувшей ночью российские военные ударили по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.
"Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.
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Вчера, 11:16
Воздушно-космические силы России применили в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Кроме того, Вооруженные силы нанесли превентивные удары по украинским диверсантам в Сумской области. Киев потерял до 30 боевиков, три пикапа, РСЗО Vampire чешского производства.
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20 марта, 15:17

Ситуация на фронтах

На Авдеевском направлении российской армии также удалось отбить контратаку ВСУ в районе Новгородского в ДНР. Противник потерял за сутки более 320 военных, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.
Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и овладела железнодорожной станцией Алебастровая на Донецком направлении. Бойцы уничтожили до 250 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.
© ИнфографикаЖелезнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике
Железнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Железнодорожная станция Алебастровая в Донецкой Народной Республике
В свою очередь, Западная группировка войск уничтожила до 40 бойцов ВСУ, три танка и четыре автомобиля на Купянском направлении. На Херсонском направлении Киев потерял до 50 военных, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.
Улучшили тактическое положение силы Восточной группировки войск на Южнодонецком направлении. Военные также отразили там контратаку противника, который потерял за сутки до 120 бойцов, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
Солдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Французские генералы: "Оборона ВСУ на грани развала"
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьАвдеевкаРоссияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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