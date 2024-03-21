https://ria.ru/20240321/svo-1934676355.html

Российские войска освободили населенный пункт Тоненькое

Российские войска освободили населенный пункт Тоненькое - РИА Новости, 21.03.2024

Российские войска освободили населенный пункт Тоненькое

Российские военные взяли под контроль поселок Тоненькое на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:14

2024-03-21T13:14

2024-03-21T16:10

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

авдеевка

россия

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль поселок Тоненькое на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."На Авдеевском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Тоненькое Донецкой Народной Республики", — говорится в публикации.В последние месяцы российская армия усилила наступательные действия на Авдеевском направлении. Во вторник военное ведомство рассказало об освобождении населенного пункта Орловка. Там украинские военные планировали подготовить укрепленный рубеж, чтобы остановить продвижение российских войск после взятия Авдеевки. Теперь они не смогут реализовать эти планы.Удар "Кинжалами" и борьба с диверсантамиМинувшей ночью российские военные ударили по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников."Цели удара достигнуты. Все объекты поражены", — подчеркнули в министерстве.Воздушно-космические силы России применили в том числе гиперзвуковые ракеты "Кинжал".Кроме того, Вооруженные силы нанесли превентивные удары по украинским диверсантам в Сумской области. Киев потерял до 30 боевиков, три пикапа, РСЗО Vampire чешского производства.Ситуация на фронтахНа Авдеевском направлении российской армии также удалось отбить контратаку ВСУ в районе Новгородского в ДНР. Противник потерял за сутки более 320 военных, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и овладела железнодорожной станцией Алебастровая на Донецком направлении. Бойцы уничтожили до 250 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.В свою очередь, Западная группировка войск уничтожила до 40 бойцов ВСУ, три танка и четыре автомобиля на Купянском направлении. На Херсонском направлении Киев потерял до 50 военных, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 и гаубицу Д-30.Улучшили тактическое положение силы Восточной группировки войск на Южнодонецком направлении. Военные также отразили там контратаку противника, который потерял за сутки до 120 бойцов, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

https://ria.ru/20240320/abrams-1934370568.html

https://ria.ru/20240321/udary-1934638194.html

https://ria.ru/20240320/kozinka-1934485789.html

https://ria.ru/20240319/oborona-1934101865.html

донецкая народная республика

авдеевка

россия

киев

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донецкая народная республика, безопасность, авдеевка, россия, вооруженные силы украины, киев