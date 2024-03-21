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В МККК назвали количество пленных, которых посетили в России и на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:14 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/svo-1934607112.html
В МККК назвали количество пленных, которых посетили в России и на Украине
В МККК назвали количество пленных, которых посетили в России и на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
В МККК назвали количество пленных, которых посетили в России и на Украине
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с начала спецоперации посетили более 2,4 тысячи военнопленных в России и на Украине, заявил РИА... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T09:14
2024-03-21T09:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
татьяна москалькова
борис мишель
валерий фадеев
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ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с начала спецоперации посетили более 2,4 тысячи военнопленных в России и на Украине, заявил РИА Новости руководитель отдела обработки данных при бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Жером Кассу. "Мы посещаем военнопленных в обеих странах, и во время этих посещений мы регистрируем тех, кого видим. Благодаря этим записям, мы также получаем информацию об этих военнопленных. Частота посещений нерегулярна. Посещено более 2400 военнопленных", - сказал он. Советник бюро по политическим вопросам Анастасия Кушлейко добавила, что по соображениям конфиденциальности организация не может сказать, в каких условиях содержатся пленные, но сообщает семьям о том, что их родных посетили сотрудники МККК. "Визиты МККК к военнопленным осуществляются только гражданами других стран, кроме Украины и России. Даже лицам, имеющим двойное гражданство, не разрешается принимать в этом участие. Нам нужно быть нейтральными и беспристрастными, это самая чувствительная часть. Конечно, было бы проще иметь граждан (РФ и Украины – ред.) или лиц с двойным гражданством, хотя бы в вопросе языка. Но это может обернуться против нас в виде обвинений, что наши отчеты не нейтральны", - пояснил РИА Новости глава агентства Душан Вуяшанин. По последним данным организации, между пленными и их семьями передано 5,3 тысячи личных сообщений. МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями. Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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в мире, россия, украина, москва, татьяна москалькова, борис мишель, валерий фадеев, международный комитет красного креста (мккк), нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Татьяна Москалькова, Борис Мишель, Валерий Фадеев, Международный комитет Красного Креста (МККК), НАТО
В МККК назвали количество пленных, которых посетили в России и на Украине

МККК с начало СВО посетили более 2,4 тысячи пленных в России и на Украине

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области. Стоп-кадр видео
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, в Белгородской области. Стоп-кадр видео. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) с начала спецоперации посетили более 2,4 тысячи военнопленных в России и на Украине, заявил РИА Новости руководитель отдела обработки данных при бюро по вопросам СВО Центрального агентства по розыску Жером Кассу.
«
"Мы посещаем военнопленных в обеих странах, и во время этих посещений мы регистрируем тех, кого видим. Благодаря этим записям, мы также получаем информацию об этих военнопленных. Частота посещений нерегулярна. Посещено более 2400 военнопленных", - сказал он.
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Советник бюро по политическим вопросам Анастасия Кушлейко добавила, что по соображениям конфиденциальности организация не может сказать, в каких условиях содержатся пленные, но сообщает семьям о том, что их родных посетили сотрудники МККК.
"Визиты МККК к военнопленным осуществляются только гражданами других стран, кроме Украины и России. Даже лицам, имеющим двойное гражданство, не разрешается принимать в этом участие. Нам нужно быть нейтральными и беспристрастными, это самая чувствительная часть. Конечно, было бы проще иметь граждан (РФ и Украины – ред.) или лиц с двойным гражданством, хотя бы в вопросе языка. Но это может обернуться против нас в виде обвинений, что наши отчеты не нейтральны", - пояснил РИА Новости глава агентства Душан Вуяшанин.
По последним данным организации, между пленными и их семьями передано 5,3 тысячи личных сообщений.
МККК открыл бюро центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с международным конфликтом между Россией и Украиной, в марте 2022 года в Женеве. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военных и гражданских, пропавших без вести или разлученных с семьями.
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Прошлым летом уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России.
В феврале глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев провел встречу с делегацией МККК, на которой стороны обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваТатьяна МоскальковаБорис МишельВалерий ФадеевМеждународный комитет Красного Креста (МККК)НАТО
 
 
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