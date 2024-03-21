https://ria.ru/20240321/svadby-1934666750.html

Число свадеб выросло на 6,7% в тверском Дворце бракосочетания в начале года

Число свадеб выросло на 6,7% в тверском Дворце бракосочетания в начале года - РИА Новости, 21.03.2024

Число свадеб выросло на 6,7% в тверском Дворце бракосочетания в начале года

В январе-феврале этого года во Дворце бракосочетаний Тверской области зарегистрировали 414 браков, этот показатель на 6,7% больше по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:40

2024-03-21T12:40

2024-03-21T12:40

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

загс

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В январе-феврале этого года во Дворце бракосочетаний Тверской области зарегистрировали 414 браков, этот показатель на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Областной ЗАГС был открыт в Твери 10 сентября 2021 года по инициативе губернатора Игоря Рудени. "Семья – это основа государства и главная ценность в нашей жизни. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, любовь к нашей Родине, родным и близким людям, бережное отношение к истории Отечества", – отметил губернатор, слова которого привели в пресс-службе. Государственная услуга по регистрации заключения брака во Дворце бракосочетания Тверской области доступна для всех жителей региона и гостей города. Часто молодожены планируют дату свадьбы на особенные, значимые и памятные дни. Март не стал исключением. Так, 8 и 9 марта во Дворце бракосочетания зародилось сразу 14 новых семей Верхневолжья. Кроме того, столько же пар пришли в эти дни в Главное управление ЗАГС Тверской области, чтобы подать заявление на регистрацию брака на апрель и май 2024 года. Для подачи заявления на заключение брака молодожены активно пользуются онлайн-сервисами и обращаются в органы ЗАГС Тверской области лично. Направить такое заявление можно за 12 месяцев до дня заключения брака. Дату и время свадьбы определяют сами пары при подаче совместного заявления. Чествуют в областном Дворце бракосочетания не только новоиспеченные семьи. Главным управлением ЗАГС Тверской области и отделами ЗАГС муниципальных образований проводятся и торжества для юбиляров супружеской жизни, проживших 50 и более лет в браке. В торжественном зале, где по приглашению собираются все поколения семьи, под свадебный марш Мендельсона парам вручают поздравительные адреса и юбилейные свидетельства. Такие мероприятия проходят регулярно по обращению детей юбиляров супружества. В ЗАГСе Тверской области также подведены итоги рождаемости в первые два месяца текущего года. По данным органов ЗАГС, за это время в регионе было зарегистрировано 1345 малышей – 703 мальчика и 642 девочки. При регистрации рождения ребенка родителям вручается подарочный набор для новорожденных, который предоставляется в Верхневолжье с октября 2019 года по инициативе Рудени по нацпроекту "Демография", книга "Я родился" и памятная медаль "Родившемуся в Тверской области" с приветственным обращением главы региона.

https://ria.ru/20240208/rudenya-1926211711.html

https://ria.ru/20240123/mnogodetnye-1923083332.html

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тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тверь, игорь руденя, тверская область, загс