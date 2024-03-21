https://ria.ru/20240321/sud-1934716720.html
Суд Лабытнанги прекратил производство по иску матери Навального
Суд Лабытнанги прекратил производство по иску матери Навального - РИА Новости, 21.03.2024
Суд Лабытнанги прекратил производство по иску матери Навального
Лабытнангский городской суд прекратил производство по административному иску матери Алексея Навального Людмилы Навальной к ИК №3 и УФСИН по Ямало-Ненецкому... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:26
2024-03-21T15:26
2024-03-21T15:38
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Лабытнангский городской суд прекратил производство по административному иску матери Алексея Навального Людмилы Навальной к ИК №3 и УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."По административному иску прекращено производство", – сказал собеседник агентства, уточнив, что детали закрытого судебного заседания не может разглашать.Судя по данным из судебной картотеки, заседание прошло сегодня, зарегистрирован иск был 1 марта. Ответчиками по делу выступали ИК-3 в Харпе, где отбывал срок и умер 16 февраля Навальный, ямальское УФСИН, а административным истцом – Людмила Навальная."Категория дела: об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений", – следует также из карточки дела.В конце февраля мать Навального подавала в суд Салехарда жалобу на якобы имевшие, по её мнению, действия и "решение бездействия" представителей следственных органов. Тогда инстанция оставила ее жалобу без удовлетворения.По окончании голосования на президентских выборах Владимир Путин сообщил журналистам, уход Навального из жизни - это печальное событие, что за несколько дней до его смерти ему рассказали об идее "обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах" и что он был согласен на это, но только при условии, чтобы после обмена Навальный не возвращался в Россию. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального, а говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии – до особого.
https://ria.ru/20240320/navalnyy-1934362891.html
https://ria.ru/20240318/obmen-1934126205.html
https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933870026.html
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происшествия, лабытнанги, владимир путин, дмитрий песков, салехард, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше
Происшествия, Лабытнанги, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Салехард, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Ив Роше
Суд Лабытнанги прекратил производство по иску матери Навального
Суд прекратил производство по иску матери Навального к колонии и УФСИН ЯНАО
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Лабытнангский городской суд прекратил производство по административному иску матери Алексея Навального Людмилы Навальной к ИК №3 и УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"По административному иску прекращено производство", – сказал собеседник агентства, уточнив, что детали закрытого судебного заседания не может разглашать.
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Судя по данным из судебной картотеки, заседание прошло сегодня, зарегистрирован иск был 1 марта. Ответчиками по делу выступали ИК-3 в Харпе, где отбывал срок и умер 16 февраля Навальный, ямальское УФСИН, а административным истцом – Людмила Навальная.
"Категория дела: об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений", – следует также из карточки дела.
В конце февраля мать Навального подавала в суд Салехарда жалобу на якобы имевшие, по её мнению, действия и "решение бездействия" представителей следственных органов. Тогда инстанция оставила ее жалобу без удовлетворения.
По окончании голосования на президентских выборах Владимир Путин сообщил журналистам, уход Навального из жизни - это печальное событие, что за несколько дней до его смерти ему рассказали об идее "обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах" и что он был согласен на это, но только при условии, чтобы после обмена Навальный не возвращался в Россию. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального, а говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился.
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По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.
В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии – до особого.
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