https://ria.ru/20240321/sud-1934716720.html

Суд Лабытнанги прекратил производство по иску матери Навального

Суд Лабытнанги прекратил производство по иску матери Навального - РИА Новости, 21.03.2024

Суд Лабытнанги прекратил производство по иску матери Навального

Лабытнангский городской суд прекратил производство по административному иску матери Алексея Навального Людмилы Навальной к ИК №3 и УФСИН по Ямало-Ненецкому... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:26

2024-03-21T15:26

2024-03-21T15:38

происшествия

лабытнанги

владимир путин

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салехард

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мар – РИА Новости. Лабытнангский городской суд прекратил производство по административному иску матери Алексея Навального Людмилы Навальной к ИК №3 и УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."По административному иску прекращено производство", – сказал собеседник агентства, уточнив, что детали закрытого судебного заседания не может разглашать.Судя по данным из судебной картотеки, заседание прошло сегодня, зарегистрирован иск был 1 марта. Ответчиками по делу выступали ИК-3 в Харпе, где отбывал срок и умер 16 февраля Навальный, ямальское УФСИН, а административным истцом – Людмила Навальная."Категория дела: об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц администрации следственных изоляторов и исправительных учреждений", – следует также из карточки дела.В конце февраля мать Навального подавала в суд Салехарда жалобу на якобы имевшие, по её мнению, действия и "решение бездействия" представителей следственных органов. Тогда инстанция оставила ее жалобу без удовлетворения.По окончании голосования на президентских выборах Владимир Путин сообщил журналистам, уход Навального из жизни - это печальное событие, что за несколько дней до его смерти ему рассказали об идее "обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах" и что он был согласен на это, но только при условии, чтобы после обмена Навальный не возвращался в Россию. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что Путин не подтверждал факт переговоров об обмене Навального, а говорил о выдвинутой идее, с которой он согласился.По данным ямальского управления ФСИН, 16 февраля после прогулки Навальный почувствовал себя плохо, потерял сознание и скончался. По предварительным данным источника RT, у осужденного оторвался тромб, точные причины смерти устанавливаются. СУСК по Ямало-Ненецкому автономному округу организовал процессуальную проверку по этому факту, все обстоятельства смерти Навального будут установлены. Как рассказали РИА Новости в Лабытнангской городской больнице, скорая помощь более получаса тщетно пыталась реанимировать Навального, а путь от станции до пациента занял у бригады около девяти минут. По факту случившегося начата доследственная проверка.В заключение Навальный попал после того, как в 2021 году условный срок по делу "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения. После нескольких процессов по другим уголовным статьям, включая создание экстремистского сообщества, мошенничество и неуважение к суду (оскорбление судьи, судившей его за клевету на ветерана войны) итоговый срок заключения вырос до 19 лет, а режим колонии – до особого.

https://ria.ru/20240320/navalnyy-1934362891.html

https://ria.ru/20240318/obmen-1934126205.html

https://ria.ru/20240318/navalnyy-1933870026.html

лабытнанги

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происшествия, лабытнанги, владимир путин, дмитрий песков, салехард, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ив роше