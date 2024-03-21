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"Поволжского маньяка" приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 21.03.2024
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13:23 21.03.2024 (обновлено: 13:28 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/sud-1934679335.html
"Поволжского маньяка" приговорили к пожизненному сроку
"Поволжского маньяка" приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 21.03.2024
"Поволжского маньяка" приговорили к пожизненному сроку
Верховный суд Татарстана приговорил Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве более 30 пожилых женщин в разных регионах России, к пожизненному лишению свободы,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:23
2024-03-21T13:28
происшествия
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нижнекамск
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КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве более 30 пожилых женщин в разных регионах России, к пожизненному лишению свободы, после первых 10 лет в тюрьме его переведут в колонию особого режима, передает корреспондент РИА Новости."По совокупности преступлений путем частичного сложения… назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остального срока - в колонии особого режима", - сказал судья.Гособвинение в ходе прений просило суд назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. В последнем слове Тагиров заявил, что все признательные показания дал исключительно под давлением, и просил не судить его за преступления, которых он не совершал.По данным следствия, "поволжский маньяк" - так его прозвали в СМИ - орудовал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в дома. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего грабил их квартиры.Задержали Тагирова в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий. Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.
https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html
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происшествия, казань, нижнекамск, волжск
Происшествия, Казань, Нижнекамск, Волжск
"Поволжского маньяка" приговорили к пожизненному сроку

Обвиняемый в убийстве более 30 пенсионерок Тагиров получил пожизненный срок

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗадержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде
Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Задержанный в Татарстане по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин Радик Тагиров в суде
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве более 30 пожилых женщин в разных регионах России, к пожизненному лишению свободы, после первых 10 лет в тюрьме его переведут в колонию особого режима, передает корреспондент РИА Новости.
«
"По совокупности преступлений путем частичного сложения… назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остального срока - в колонии особого режима", - сказал судья.
Радик Тагиров в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
Тихий душитель. Что мешало поймать убившего 30 женщин "поволжского маньяка"
Вчера, 08:00
Гособвинение в ходе прений просило суд назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. В последнем слове Тагиров заявил, что все признательные показания дал исключительно под давлением, и просил не судить его за преступления, которых он не совершал.
По данным следствия, "поволжский маньяк" - так его прозвали в СМИ - орудовал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в дома. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего грабил их квартиры.
Задержали Тагирова в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий. Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.
Автомобиль на дороге в Республике Тыва - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
"Видели повсюду". Где скрывается самый опасный в России маньяк
27 февраля, 08:00
 
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