https://ria.ru/20240321/sud-1934679335.html

"Поволжского маньяка" приговорили к пожизненному сроку

"Поволжского маньяка" приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 21.03.2024

"Поволжского маньяка" приговорили к пожизненному сроку

Верховный суд Татарстана приговорил Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве более 30 пожилых женщин в разных регионах России, к пожизненному лишению свободы,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:23

2024-03-21T13:23

2024-03-21T13:28

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КАЗАНЬ, 21 мар - РИА Новости. Верховный суд Татарстана приговорил Радика Тагирова, обвиняемого в убийстве более 30 пожилых женщин в разных регионах России, к пожизненному лишению свободы, после первых 10 лет в тюрьме его переведут в колонию особого режима, передает корреспондент РИА Новости."По совокупности преступлений путем частичного сложения… назначить Тагирову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием первых 10 лет в тюрьме, остального срока - в колонии особого режима", - сказал судья.Гособвинение в ходе прений просило суд назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии особого режима. В последнем слове Тагиров заявил, что все признательные показания дал исключительно под давлением, и просил не судить его за преступления, которых он не совершал.По данным следствия, "поволжский маньяк" - так его прозвали в СМИ - орудовал с марта 2011 по октябрь 2012 года в Казани, Нижнекамске, Волжске, Ижевске, Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Саратове, Иваново, Кирове, Самаре, Челябинске и Москве. Тагиров находил одиноких пожилых женщин и, притворяясь работником коммунальной службы, попадал к ним в дома. Затем он нападал на старушек, избивал и душил, после чего грабил их квартиры.Задержали Тагирова в декабре 2020 года. "Поволжский маньяк" во всем сознался и указал обстоятельства совершения преступлений на местах происшествий. Тагиров дважды судим - в 2005 и 2009 годах - за хранение оружия и кражу. Ранее работал слесарем.

https://ria.ru/20240321/kriminal-1934496960.html

https://ria.ru/20240227/manyak-1929025321.html

казань

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волжск

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происшествия, казань, нижнекамск, волжск