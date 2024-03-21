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Суд арестовал задержанного в Белгородской области диверсанта - РИА Новости, 21.03.2024
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13:21 21.03.2024 (обновлено: 13:25 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/sud-1934678736.html
Суд арестовал задержанного в Белгородской области диверсанта
Суд арестовал задержанного в Белгородской области диверсанта - РИА Новости, 21.03.2024
Суд арестовал задержанного в Белгородской области диверсанта
Октябрьский районный суд Белгорода сегодня заключил под стражу задержанного в Белгородской области члена "Русского добровольческого корпуса*", готовившего... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:21
2024-03-21T13:25
происшествия
белгород
белгородская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода сегодня заключил под стражу задержанного в Белгородской области члена "Русского добровольческого корпуса*", готовившего теракты против военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщила о задержании в Белгородской области россиянина, который по заданию РДК* готовил диверсионно-террористические акты против военных. У него изъяли взрывное устройство. Диверсант признался, что собирался с помощью взрывчатки устроить теракт в Валуйках."Избрана мера заключения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что мера избрана в четверг в Октябрьском райсуде Белгорода.* Запрещенная в России террористическая организация
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происшествия, белгород, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
Суд арестовал задержанного в Белгородской области диверсанта

Суд заключил под стражу задержанного в Белгородской области члена "РДК"*

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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БЕЛГОРОД, 21 мар - РИА Новости. Октябрьский районный суд Белгорода сегодня заключил под стражу задержанного в Белгородской области члена "Русского добровольческого корпуса*", готовившего теракты против военных, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УФСБ.
Ранее ЦОС ФСБ РФ сообщила о задержании в Белгородской области россиянина, который по заданию РДК* готовил диверсионно-террористические акты против военных. У него изъяли взрывное устройство. Диверсант признался, что собирался с помощью взрывчатки устроить теракт в Валуйках.
«
"Избрана мера заключения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что мера избрана в четверг в Октябрьском райсуде Белгорода.
* Запрещенная в России террористическая организация
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