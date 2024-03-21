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В Лефортовский суд поступил очередной иск против клуба "Мутабор" - РИА Новости, 21.03.2024
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11:43 21.03.2024 (обновлено: 11:44 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/sud-1934647589.html
В Лефортовский суд поступил очередной иск против клуба "Мутабор"
В Лефортовский суд поступил очередной иск против клуба "Мутабор" - РИА Новости, 21.03.2024
В Лефортовский суд поступил очередной иск против клуба "Мутабор"
Очередной оскорбленный проведением "голой вечеринки" в клубе "Мутабор" истец потребовал компенсацию морального вреда, на этот раз 30 миллионов рублей, сообщили... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:43
2024-03-21T11:44
происшествия
москва
россия
анастасия ивлеева
владимир евтушенков
мтс
афк "система"
александр иншаков
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Очередной оскорбленный проведением "голой вечеринки" в клубе "Мутабор" истец потребовал компенсацию морального вреда, на этот раз 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы. "В Лефортовский районный суд города Москвы поступило очередное исковое заявление о компенсации морального вреда к ООО "Арт Центр" (более известный как клуб "Мутабор") за проведение скандально известной вечеринки ("almost naked party")", - сказали в суде. Там отметили, что истец А. Алясов просит компенсировать ему моральный вред в размере 30 миллионов рублей. В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе. Клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Блогера Вячеслава Большакова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* на 200 тысяч рублей. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка. Кроме того, оскорбленные проведением такой вечеринки стали требовать компенсации через суд. Сначала с иском обратился актер и продюсер Александр Иншаков с группой единомышленников, но ему не удалось добиться даже принятия иска к рассмотрению. С искам обращались к самому клубу, Ивлеевой, компании МТС и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Пока суды рассмотрели только один иск - от адвоката Александра Трещева. Он требовал от компании МТС 1 миллиард долларов, но получил отказ. В настоящее время в Лефортовском суде Москвы на стадии рассмотрения еще три иска.* Запрещенное в России экстремистское движение
https://ria.ru/20231228/golaya_vecherinka-1918521704.html
https://ria.ru/20240215/konfiskatsiya-1927433343.html
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происшествия, москва, россия, анастасия ивлеева, владимир евтушенков, мтс, афк "система", александр иншаков, "голая вечеринка"
Происшествия, Москва, Россия, Анастасия Ивлеева, Владимир Евтушенков, МТС, АФК "Система", Александр Иншаков, "Голая вечеринка"
В Лефортовский суд поступил очередной иск против клуба "Мутабор"

Очередной иск против клуба "Мутабор" поступил в суд

© Фото : Настя ИвлееваВечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой
Вечеринка в клубе Мутабор, организованная Анастасией Ивлеевой - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Настя Ивлеева
Вечеринка в клубе "Мутабор", организованная Анастасией Ивлеевой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Очередной оскорбленный проведением "голой вечеринки" в клубе "Мутабор" истец потребовал компенсацию морального вреда, на этот раз 30 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.
"В Лефортовский районный суд города Москвы поступило очередное исковое заявление о компенсации морального вреда к ООО "Арт Центр" (более известный как клуб "Мутабор") за проведение скандально известной вечеринки ("almost naked party")", - сказали в суде.
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Там отметили, что истец А. Алясов просит компенсировать ему моральный вред в размере 30 миллионов рублей.
В конце прошлого года в московском клубе "Мутабор" прошла вечеринка, куда многие звезды российской эстрады, следуя дресс-коду, пришли в полуобнаженном виде. Организатором стала блогер Анастасия Ивлеева, которая позже сообщила, что все вырученные средства от продажи билетов во второй день вечеринки лично направит в благотворительные организации. Вечеринка вызвала негативный резонанс в обществе.
Клуб "Мутабор" решением суда был закрыт на 90 суток, а рэпер Vacío получил два ареста, на 15 и 10 суток. Блогера Вячеслава Большакова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ* на 200 тысяч рублей. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка.
Кроме того, оскорбленные проведением такой вечеринки стали требовать компенсации через суд. Сначала с иском обратился актер и продюсер Александр Иншаков с группой единомышленников, но ему не удалось добиться даже принятия иска к рассмотрению. С искам обращались к самому клубу, Ивлеевой, компании МТС и основному акционеру АФК "Система" Владимиру Евтушенкову. Пока суды рассмотрели только один иск - от адвоката Александра Трещева. Он требовал от компании МТС 1 миллиард долларов, но получил отказ. В настоящее время в Лефортовском суде Москвы на стадии рассмотрения еще три иска.
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ПроисшествияМоскваРоссияАнастасия ИвлееваВладимир ЕвтушенковМТСАФК "Система"Александр Иншаков"Голая вечеринка"
 
 
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