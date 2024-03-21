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В Хабаровске осудили десять человек за помощь террористам - РИА Новости, 21.03.2024
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05:15 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/sud-1934593913.html
В Хабаровске осудили десять человек за помощь террористам
В Хабаровске осудили десять человек за помощь террористам - РИА Новости, 21.03.2024
В Хабаровске осудили десять человек за помощь террористам
Суды в Хабаровске приговорили к различным срокам лишения свободы и штрафам девять выходцев из стран Центральной Азии за содействие международной... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:15
2024-03-21T05:15
происшествия
россия
хабаровск
хабаровский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Суды в Хабаровске приговорили к различным срокам лишения свободы и штрафам девять выходцев из стран Центральной Азии за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* и несообщение об этом, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю. По данным ведомства, иностранцы организовали устойчивый канал финансовой помощи на нужды участников террористической организации. При этом их соотечественники, располагавшие достоверно известными сведениями об их деятельности, по идеологическим мотивам умышленно не сообщили об этом в правоохранительные органы. Следователи УФСБ России по Хабаровскому краю возбудили уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности) и статье 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении). "За совершение преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ, приговорами 1-го Восточного окружного военного суда пять иностранцев признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы от 8 до 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима, из которых первые 3 года они проведут в тюрьме. Приговорами Центрального районного суда Хабаровска лица, не сообщившие сведения о противоправной деятельности своих соотечественников, признаны виновными по статье 205.6 УК РФ, им назначено наказание в виде штрафов в размере от 11 до 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ. * Террористическая организация, запрещенная в России
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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Хабаровск, Хабаровский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Хабаровске осудили десять человек за помощь террористам

ФСБ: в Хабаровске осудили десять человек за помощь террористам

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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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ХАБАРОВСК, 21 мар - РИА Новости. Суды в Хабаровске приговорили к различным срокам лишения свободы и штрафам девять выходцев из стран Центральной Азии за содействие международной террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* и несообщение об этом, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, иностранцы организовали устойчивый канал финансовой помощи на нужды участников террористической организации. При этом их соотечественники, располагавшие достоверно известными сведениями об их деятельности, по идеологическим мотивам умышленно не сообщили об этом в правоохранительные органы. Следователи УФСБ России по Хабаровскому краю возбудили уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 (Содействие террористической деятельности) и статье 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении).
"За совершение преступления, предусмотренного частью 1.1 статьи 205.1 УК РФ, приговорами 1-го Восточного окружного военного суда пять иностранцев признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы от 8 до 8 лет и 6 месяцев в исправительной колонии строго режима, из которых первые 3 года они проведут в тюрьме. Приговорами Центрального районного суда Хабаровска лица, не сообщившие сведения о противоправной деятельности своих соотечественников, признаны виновными по статье 205.6 УК РФ, им назначено наказание в виде штрафов в размере от 11 до 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении УФСБ.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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ПроисшествияРоссияХабаровскХабаровский крайФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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