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В Турции повысили ключевую ставку до 50 процентов - РИА Новости, 21.03.2024
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14:15 21.03.2024 (обновлено: 15:24 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/stavka-1934694617.html
В Турции повысили ключевую ставку до 50 процентов
В Турции повысили ключевую ставку до 50 процентов - РИА Новости, 21.03.2024
В Турции повысили ключевую ставку до 50 процентов
Центробанк Турции увеличил ключевую ставку с 45 до 50 процентов, говорится в пресс-релизе на сайте регулятора. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:15
2024-03-21T15:24
экономика
турция
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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Центробанк Турции увеличил ключевую ставку с 45 до 50 процентов, говорится в пресс-релизе на сайте регулятора. На заседании 22 февраля ЦБ Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и сохранил ее на уровне 45 процентов — максимальном уровне с апреля 2003 года, когда показатель достиг 44 процентов. "Принято решение повысить ключевую ставку до 50 процентов", — подчеркивается в публикации.Центробанк Турции ранее утверждал, что намерен сохранять ключевую ставку, пока инфляция в стране не проявит устойчивое снижение по направлению к целевым значениям. По информации госинститута статистики, годовая инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 67,07 процента, при этом независимые эксперты группы ENAG считают, что ее уровень достиг 121,98 процента. Регулятор ожидает выравнивания ситуации по инфляции к концу года: по его прогнозам, уже в конце года она может составить 36 процентов и 14 процентов — в 2025 году. Ранее в феврале министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек сообщил, что правительство рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
https://ria.ru/20240307/turtsiya-1931636275.html
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экономика, турция
Экономика, Турция
В Турции повысили ключевую ставку до 50 процентов

Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 45 до 50 процентов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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АНКАРА, 21 мар — РИА Новости. Центробанк Турции увеличил ключевую ставку с 45 до 50 процентов, говорится в пресс-релизе на сайте регулятора.
На заседании 22 февраля ЦБ Турции прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки и сохранил ее на уровне 45 процентов — максимальном уровне с апреля 2003 года, когда показатель достиг 44 процентов.
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"Принято решение повысить ключевую ставку до 50 процентов", — подчеркивается в публикации.
Центробанк Турции ранее утверждал, что намерен сохранять ключевую ставку, пока инфляция в стране не проявит устойчивое снижение по направлению к целевым значениям. По информации госинститута статистики, годовая инфляция в стране по итогам февраля ускорилась до 67,07 процента, при этом независимые эксперты группы ENAG считают, что ее уровень достиг 121,98 процента.
Регулятор ожидает выравнивания ситуации по инфляции к концу года: по его прогнозам, уже в конце года она может составить 36 процентов и 14 процентов — в 2025 году. Ранее в феврале министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек сообщил, что правительство рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.
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