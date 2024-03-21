https://ria.ru/20240321/stavka-1934608616.html

Турция будет жить с высокой инфляцией еще как минимум два года, пишут СМИ

Турция будет жить с высокой инфляцией еще как минимум два года, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024

Турция будет жить с высокой инфляцией еще как минимум два года, пишут СМИ

Турция будет жить с высокой инфляцией ещё как минимум два года, пишет в четверг газета Ekonomım, комментируя ожидания от решения Центрального банка страны по... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T09:19

2024-03-21T09:19

2024-03-21T09:19

экономика

турция

мехмет шимшек

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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Турция будет жить с высокой инфляцией ещё как минимум два года, пишет в четверг газета Ekonomım, комментируя ожидания от решения Центрального банка страны по ключевой ставке в четверг. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка (ЦБ) Турции в ходе заседания в четверг обсудит судьбу ключевой ставки, экономисты ожидают, что она либо останется на нынешнем уровне 45, либо повысится до 47,5 или 50%, обновив тем самым исторический рекорд. Руководство ЦБ Турции ранее заявляло о намерении удерживать ключевую ставку до тех пор, пока инфляция в стране не продемонстрирует признаков устойчивого снижения по направлению к целевым значениям. Годовая инфляция в Турции по итогам февраля, по официальным данным, ускорилась до 67,07%, сообщил Институт статистики страны (TUIK), при этом независимые эксперты группы ENAG оценили её в 121,98%. "На данный момент, даже если процентные ставки не будут повышены, продолжение ужесточения (денежно-кредитной политики - ред.), начавшегося в июне, важно для постоянного снижения инфляции. Турция будет жить с высокой инфляцией ещё как минимум два года. Если ужесточение не будет реализовано, этот период либо затянется ещё больше, либо вместо высокой инфляции нам придётся жить с гиперинфляцией", - пишет колумнист издания Сервет Йылдырым. Издание отмечает, что для того чтобы взять инфляцию под контроль, необходимо дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в поддержку мер, принятых с июня. ЦБ Турции ожидает выравнивания ситуации по инфляции к концу года, прогноз регулятора на конец текущего года составляет 36% и 14% - на 2025 год. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявил, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

https://ria.ru/20240320/sanktsii-1934422111.html

https://ria.ru/20240318/turtsiya-1934046131.html

турция

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экономика, турция, мехмет шимшек