https://ria.ru/20240321/ssha-1934728049.html

Правительство США могут обязать отчитаться о целях по Украине

Правительство США могут обязать отчитаться о целях по Украине - РИА Новости, 21.03.2024

Правительство США могут обязать отчитаться о целях по Украине

Проект бюджета части американских федеральных ведомств содержит требование об отчете перед законодателями о помощи Украине и целях США в контексте украинского... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:52

2024-03-21T15:52

2024-03-21T15:52

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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Проект бюджета части американских федеральных ведомств содержит требование об отчете перед законодателями о помощи Украине и целях США в контексте украинского конфликта. Законопроект о бюджете на оставшийся 2024-й фискальный год для части ведомств опубликовал комитет по ассигнованиям палаты представителей США. Документ требует от главы минобороны США Ллойда Остина и руководства других профильных ведомств в течение 60 дней c принятия бюджета предоставить руководству конгресса "стратегию о приоритетах нацбезопасности США" в контексте конфликта на Украине. "Эта стратегия должна включать ясные цели, временные параметры и стратегические объекты с учетом одобренных этим и предыдущими законами ассигнований", - говорится в тексте бюджета. Законопроект обязывает президента США объяснять выделение финансовой помощи Украине с точки зрения интересов нацбезопасности Штатов, а также ответить на вопрос, почему другие доноры Киева не помогают в том же или превосходящем объеме. Раз в 120 дней президент США должен отчитываться перед лидерами конгресса о предоставленной помощи, отмечается в документе. Регулярно должен отчитываться о переданной помощи и глава госдепа, уточняется в законопроекте. Проект предусматривает средства на "международную помощь в сфере безопасности" - 1,4 млрд долларов, "развитие демократии" и другие цели. Выделение средств для Украины в рамках этого проекта возможно из фонда экономической поддержки, а также из помощи Европе, Евразии и Центральной Азии, говорится в документе. Президент США Джо Байден ранее подписал новый временный бюджет на смену предыдущему краткосрочному, до 22 марта законодатели должны согласовать вторую часть ассигнований на деятельность в области обороны, финансов, внутренней безопасности и зарубежных операций, иначе ответственным ведомствам грозит приостановление работы. Байден заявлял, что рассчитывает на принятие бюджета и готов подписать его, но часть республиканцев отвергли предположение о том, что документ уже согласован и сделка по его принятию достигнута. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240321/neobratimo-1934588635.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, ллойд остин, сергей лавров, нато