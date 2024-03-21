https://ria.ru/20240321/ssha-1934719393.html

Угроза для США. На Западе рассказали о страшном российском оружии

Угроза для США. На Западе рассказали о страшном российском оружии - РИА Новости, 21.03.2024

Угроза для США. На Западе рассказали о страшном российском оружии

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 благодаря уникальным характеристикам был и остается стратегической угрозой США, пишет The National Interest. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:30

2024-03-21T15:30

2024-03-21T15:31

безопасность

сша

россия

самара

воздушно-космические силы россии

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

объединенная двигателестроительная корпорация

ту-95

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский стратегический бомбардировщик Ту-95 благодаря уникальным характеристикам был и остается стратегической угрозой США, пишет The National Interest.Автор статьи обратил особое внимание на способность этой боевой машины без проблем долететь до территории США."Конструкторы предпочли турбовинтовой турбореактивному двигателю, поскольку он позволяет самолету преодолевать более 13 000 километров", — указывает издание.Отмечается, что поступивший на вооружение в 1956 году Ту-95 продолжает службу в ВКС России и сегодня."Недостаток изящества он с лихвой компенсирует убийственным потенциалом. Двигатели самолета и его способность нести огромное количество боеприпасов делают его отличным оружием спустя десятилетия после того, как бомбардировщик был впервые применен в зоне боевых действий", — пишет TNI.В августе замглавы Минпромторга Олег Бочаров на предприятии ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре заявил, что мощность Ту-95 повысится вдвое.Эти стратегические бомбардировщики входят в состав дальней авиации, обычно несут крылатые ракеты большой дальности Х-55.Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС (в кодификации НАТО — "Медведи") входят в основу российской стратегической авиации. Самолет может нести на борту стратегические крылатые ракеты, способные поражать цели на дальности до нескольких тысяч километров. В боевых условиях один ракетоносец может уничтожить несколько городов противника, не входя в его зону ПВО.

https://ria.ru/20240214/istrebiteli-1927218673.html

https://ria.ru/20240308/oruzhie-1931853661.html

https://ria.ru/20231223/aviatsiya-1917606164.html

сша

россия

самара

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безопасность, сша, россия, самара, воздушно-космические силы россии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), объединенная двигателестроительная корпорация, ту-95