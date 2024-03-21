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Бывшие чиновники призвали Байдена ограничить помощь Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
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04:38 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/ssha-1934591427.html
Бывшие чиновники призвали Байдена ограничить помощь Израилю, пишут СМИ
Бывшие чиновники призвали Байдена ограничить помощь Израилю, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2024
Бывшие чиновники призвали Байдена ограничить помощь Израилю, пишут СМИ
Более 70 бывших американских чиновников, дипломатов и военных офицеров призвали президента США Джо Байдена предупредить Израиль о "серьезных последствия" в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T04:38
2024-03-21T04:38
в мире
израиль
сша
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
сектор газа
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 70 бывших американских чиновников, дипломатов и военных офицеров призвали президента США Джо Байдена предупредить Израиль о "серьезных последствия" в случае, если Израиль откажет палестинцам в гражданских правах и расширит поселенческую деятельность на Западном Берегу реки Иордан на фоне военной операции в секторе Газа. "США должны быть готовы предпринять конкретные действия, чтобы противостоять такой практике ... включая ограничения на предоставление США помощи Израилю в соответствии с законодательством и политикой США", - цитирует агентство Рейтер письмо группы Байдену. Отмечается, что среди подписавших более дюжины бывших послов, а также другие бывшие чиновники госдепартамента в отставке и бывшие сотрудники Пентагона, службы разведки и Белого дома, в том числе бывший советник по национальной безопасности при экс-президенте США Билле Клинтоне Энтони Лейк. В своем письме группа заявляет, что военная операция Израиля против ХАМАС была необходимой и оправданной, но она была отмечена "неоднократными нарушениями" международного права. Группа чиновников в письме поддержала идею перемирия на шесть недель, а также освобождение заложников. Чиновники также призывали израильских военных соблюдать "правила ведения боевых действий", соответствующие международному праву. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,9 тысячи, пострадали более 74 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20240320/konflikt-1915630213.html
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израиль
сша
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, сша, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Бывшие чиновники призвали Байдена ограничить помощь Израилю, пишут СМИ

Reuters: бывшие чиновники призвали Байдена ограничить помощь Израилю из-за Газы

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Более 70 бывших американских чиновников, дипломатов и военных офицеров призвали президента США Джо Байдена предупредить Израиль о "серьезных последствия" в случае, если Израиль откажет палестинцам в гражданских правах и расширит поселенческую деятельность на Западном Берегу реки Иордан на фоне военной операции в секторе Газа.
"США должны быть готовы предпринять конкретные действия, чтобы противостоять такой практике ... включая ограничения на предоставление США помощи Израилю в соответствии с законодательством и политикой США", - цитирует агентство Рейтер письмо группы Байдену.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Отмечается, что среди подписавших более дюжины бывших послов, а также другие бывшие чиновники госдепартамента в отставке и бывшие сотрудники Пентагона, службы разведки и Белого дома, в том числе бывший советник по национальной безопасности при экс-президенте США Билле Клинтоне Энтони Лейк. В своем письме группа заявляет, что военная операция Израиля против ХАМАС была необходимой и оправданной, но она была отмечена "неоднократными нарушениями" международного права.
Группа чиновников в письме поддержала идею перемирия на шесть недель, а также освобождение заложников. Чиновники также призывали израильских военных соблюдать "правила ведения боевых действий", соответствующие международному праву.
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
МИД Сингапура раскритиковал действия Израиля в Газе
Вчера, 16:48
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве.
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 31,9 тысячи, пострадали более 74 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы.
Последствия удара по Рафаху - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Израиль войдет в Рафах, несмотря на разногласия с США, заявил Нетаньяху
19 марта, 16:58
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Блинкен заявил об ужасной ситуации в Газе
19 марта, 11:14
 
В миреИзраильСШАДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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