https://ria.ru/20240321/spg-1934588801.html
Япония нарастила импорт российского СПГ
Япония нарастила импорт российского СПГ - РИА Новости, 21.03.2024
Япония нарастила импорт российского СПГ
Япония в феврале 2024 года нарастила импорт СПГ из России на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T03:31
2024-03-21T03:31
2024-03-21T03:31
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ТОКИО, 21 мар – РИА Новости. Япония в феврале 2024 года нарастила импорт СПГ из России на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные в четверг японским министерством финансов. В то же время импорт российского угля сократился на 31,7%, цветных металлов – на 43%, руды цветных металлов – на 95,5%.
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япония, россия, в мире
Япония нарастила импорт российского СПГ
Япония в феврале 2024 году нарастила импорт российского СПГ на 8%
ТОКИО, 21 мар – РИА Новости. Япония в феврале 2024 года нарастила импорт СПГ из России на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные в четверг японским министерством финансов.
В то же время импорт российского угля сократился на 31,7%, цветных металлов – на 43%, руды цветных металлов – на 95,5%.
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