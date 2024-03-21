https://ria.ru/20240321/spg-1934588801.html

Япония нарастила импорт российского СПГ

Япония нарастила импорт российского СПГ - РИА Новости, 21.03.2024

Япония нарастила импорт российского СПГ

Япония в феврале 2024 года нарастила импорт СПГ из России на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T03:31

2024-03-21T03:31

2024-03-21T03:31

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ТОКИО, 21 мар – РИА Новости. Япония в феврале 2024 года нарастила импорт СПГ из России на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют данные торговой статистики, обнародованные в четверг японским министерством финансов. В то же время импорт российского угля сократился на 31,7%, цветных металлов – на 43%, руды цветных металлов – на 95,5%.

https://ria.ru/20240308/sanktsii-1931895606.html

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