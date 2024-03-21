https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934698032.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.03.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.03.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:44

2024-03-21T14:44

2024-03-21T14:44

инфографика

спецоперация

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 марта 2024 годаЗа минувшие сутки российские части отразили две контратаки противника на Авдеевском и Донецком направлениях. Подразделения группировки войск "Центр" заняли село Тоненькое и железнодорожную станцию Алебастровая Донецкой Народной Республики. Параллельно нанесены удары по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил спецопераций и иностранных наемников. Поражены склад хранения и цех по производству и ремонту беспилотников, 132 района скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили 163 дрона, 20 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 577 самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотника, 487 зенитных ракетных комплексов, 1251 реактивная система залпового огня, 15562 танка и другие бронемашины, 8480 орудий полевой артиллерии и 20027 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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