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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.03.2024
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 21.03.2024
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:44
2024-03-21T14:44
2024-03-21T14:44
инфографика
спецоперация
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 марта 2024 годаЗа минувшие сутки российские части отразили две контратаки противника на Авдеевском и Донецком направлениях. Подразделения группировки войск "Центр" заняли село Тоненькое и железнодорожную станцию Алебастровая Донецкой Народной Республики. Параллельно нанесены удары по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил спецопераций и иностранных наемников. Поражены склад хранения и цех по производству и ремонту беспилотников, 132 района скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили 163 дрона, 20 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 577 самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотника, 487 зенитных ракетных комплексов, 1251 реактивная система залпового огня, 15562 танка и другие бронемашины, 8480 орудий полевой артиллерии и 20027 единиц автомобильной техники.
россия
украина
луганская народная республика
донецкая народная республика
запорожская область
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спецоперация, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, инфографика
Инфографика, Спецоперация, Россия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 21 марта 2024 года
За минувшие сутки российские части отразили две контратаки противника на Авдеевском и Донецком направлениях. Подразделения группировки войск "Центр" заняли село Тоненькое и железнодорожную станцию Алебастровая Донецкой Народной Республики.
Параллельно нанесены удары по центрам принятия решений ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил спецопераций и иностранных наемников. Поражены склад хранения и цех по производству и ремонту беспилотников, 132 района скопления живой силы и техники. Средства ПВО сбили 163 дрона, 20 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и Vampire.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 577 самолетов, 270 вертолетов, 16443 беспилотника, 487 зенитных ракетных комплексов, 1251 реактивная система залпового огня, 15562 танка и другие бронемашины, 8480 орудий полевой артиллерии и 20027 единиц автомобильной техники.