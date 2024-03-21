Рейтинг@Mail.ru
Российские войска поразили места сосредоточения наемников в Сумской области - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 21.03.2024 (обновлено: 13:34 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934679647.html
Российские войска поразили места сосредоточения наемников в Сумской области
Российские войска поразили места сосредоточения наемников в Сумской области - РИА Новости, 21.03.2024
Российские войска поразили места сосредоточения наемников в Сумской области
На Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:24
2024-03-21T13:34
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
украина
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932017368_0:194:3150:1966_1920x0_80_0_0_84a368744d30ff10e0a4fb376becec91.jpg
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. На Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины", - отметили в министерстве.Там сообщили, что нанесено огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области."Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - уточнили в министерстве.
россия
сумская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/09/1932017368_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6aa3f1966fe4d56ba12369991bab3fcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сумская область, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска поразили места сосредоточения наемников в Сумской области

Минобороны: ВС РФ поразили места сосредоточения наемников ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ВС РФ
Боевая работа артдивизиона ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа артдивизиона ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. На Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
«
"На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины", - отметили в министерстве.
Там сообщили, что нанесено огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области.
"Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - уточнили в министерстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьУкраинаБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала