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Российские войска поразили места сосредоточения наемников в Сумской области
Российские войска поразили места сосредоточения наемников в Сумской области - РИА Новости, 21.03.2024
Российские войска поразили места сосредоточения наемников в Сумской области
На Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:24
2024-03-21T13:24
2024-03-21T13:34
специальная военная операция на украине
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сумская область
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. На Белгородском направлении продолжается уничтожение украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в приграничных районах, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины", - отметили в министерстве.Там сообщили, что нанесено огневое поражение по местам сосредоточения формирований иностранных наемников 105-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Писаревка, Ямное, Лукашевка и Александровка Сумской области."Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства", - уточнили в министерстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сумская область, украина, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Украина, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска поразили места сосредоточения наемников в Сумской области
Минобороны: ВС РФ поразили места сосредоточения наемников ВСУ в Сумской области