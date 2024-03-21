https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934676678.html

ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине

ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине - РИА Новости, 21.03.2024

ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине

Воздушно-космические силы России минувшей ночью ударили высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал",... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:16

2024-03-21T13:16

2024-03-21T16:56

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Воздушно-космические силы России минувшей ночью ударили высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны."Цели удара достигнуты, все объекты поражены", — уточнили в министерстве.В ведомстве добавили, что вооруженные силы также поразили базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации ССО и иностранных наемников.

https://ria.ru/20240321/svo-1934676355.html

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины