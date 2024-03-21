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ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине
ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине
Воздушно-космические силы России минувшей ночью ударили высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал",... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:16
2024-03-21T13:16
2024-03-21T16:56
специальная военная операция на украине
безопасность
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воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Воздушно-космические силы России минувшей ночью ударили высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны."Цели удара достигнуты, все объекты поражены", — уточнили в министерстве.В ведомстве добавили, что вооруженные силы также поразили базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации ССО и иностранных наемников.
https://ria.ru/20240321/svo-1934676355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине
МО РФ сообщило о ночном ударе "Кинжалами" по центрам принятия решений ВСУ