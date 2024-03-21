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ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 21.03.2024 (обновлено: 16:56 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934676678.html
ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине
ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине - РИА Новости, 21.03.2024
ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине
Воздушно-космические силы России минувшей ночью ударили высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал",... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:16
2024-03-21T16:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Воздушно-космические силы России минувшей ночью ударили высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны."Цели удара достигнуты, все объекты поражены", — уточнили в министерстве.В ведомстве добавили, что вооруженные силы также поразили базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации ССО и иностранных наемников.
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безопасность, россия, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины
ВКС ночью нанесли удар ракетами "Кинжал" по целям на Украине

МО РФ сообщило о ночном ударе "Кинжалами" по центрам принятия решений ВСУ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИстребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал"
Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М Кинжал - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Истребители оснащенные гиперзвуковыми авиационными комплексами Х-47М "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Воздушно-космические силы России минувшей ночью ударили высокоточным оружием по центрам принятия решений ВСУ, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило Минобороны.
"Цели удара достигнуты, все объекты поражены", — уточнили в министерстве.
В ведомстве добавили, что вооруженные силы также поразили базы материально-технического обеспечения, пункты временной дислокации ССО и иностранных наемников.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Вчера, 13:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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