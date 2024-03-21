https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934597173.html
ВСУ бьют по жилым домам в населенных пунктах под Купянском, заявили жители
ВСУ бьют по жилым домам в населенных пунктах под Купянском, заявили жители - РИА Новости, 21.03.2024
ВСУ бьют по жилым домам в населенных пунктах под Купянском, заявили жители
ВСУ бьют по жилым домам в населенных пунктах под Купянском, рассказали журналистам жители Лимана Первого. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T06:39
2024-03-21T06:39
2024-03-21T06:39
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БЕРЕСТОВОЕ (Харьковская обл.), 21 мар - РИА Новости. ВСУ бьют по жилым домам в населенных пунктах под Купянском, рассказали журналистам жители Лимана Первого. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал РИА Новости, что ВС РФ и представители местных администраций постоянно оказывают помощь жителям подконтрольных РФ прифронтовых районов. "Последний раз в 2.30 в глухую ночь (нанесли удар по жилому дому – ред.)… Выскочили на улицу, а идти нельзя… Колодец разбит, все разбито", - рассказала пожилая жительница населенного пункта, демонстрируя разрушенный дом, в котором продолжает жить с мужем. Ее супруг рассказал, что они не хотят покинуть дом и эвакуироваться, так как у них есть еще подсобное хозяйство. "Будем тут ждать, что уже будет, я не знаю, на неделю уехать, а курочек кто кормить будет? У нас из продуктов всего хватает. Продукты есть", - рассказал местный житель. В Харьковской администрации уточнили РИА Новости, что в данном населенном пункте осталось порядка 10 человек, все остальные жители из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ уже эвакуировались. "Село Лиман Первый в 2-х километрах от Синьковки (линия фронта – ред.) Купянского района. Большинство жителей покинули этот населенный пункт, но, невзирая на обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований, некоторые люди продолжают там жить. В момент затишья боев на этом участке фронта сотрудники... находят пути доставки продуктов местному населению", - сообщили в администрации. По словам сотрудников администрации, большую поддержку местным жителям оказывают также российские военнослужащие. "Недавно вывезли двух человек из населенного пункта. Это те люди, которые сами обратились и попросили помочь им покинуть родное село в связи с тяжелой для жизни обстановкой", - добавили в администрации.
https://ria.ru/20240321/zemlya-1934594741.html
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934588187.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ бьют по жилым домам в населенных пунктах под Купянском, заявили жители
ВСУ бьют по домам в населенных пунктах под Купянском, заявили местные жители
БЕРЕСТОВОЕ (Харьковская обл.), 21 мар - РИА Новости. ВСУ бьют по жилым домам в населенных пунктах под Купянском, рассказали журналистам жители Лимана Первого.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал РИА Новости, что ВС РФ и представители местных администраций постоянно оказывают помощь жителям подконтрольных РФ прифронтовых районов.
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"Последний раз в 2.30 в глухую ночь (нанесли удар по жилому дому – ред.)… Выскочили на улицу, а идти нельзя… Колодец разбит, все разбито", - рассказала пожилая жительница населенного пункта, демонстрируя разрушенный дом, в котором продолжает жить с мужем.
Ее супруг рассказал, что они не хотят покинуть дом и эвакуироваться, так как у них есть еще подсобное хозяйство.
"Будем тут ждать, что уже будет, я не знаю, на неделю уехать, а курочек кто кормить будет? У нас из продуктов всего хватает. Продукты есть", - рассказал местный житель.
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В Харьковской администрации уточнили РИА Новости, что в данном населенном пункте осталось порядка 10 человек, все остальные жители из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ
уже эвакуировались.
"Село Лиман Первый в 2-х километрах от Синьковки (линия фронта – ред.) Купянского района. Большинство жителей покинули этот населенный пункт, но, невзирая на обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований, некоторые люди продолжают там жить. В момент затишья боев на этом участке фронта сотрудники... находят пути доставки продуктов местному населению", - сообщили в администрации.
По словам сотрудников администрации, большую поддержку местным жителям оказывают также российские военнослужащие. "Недавно вывезли двух человек из населенного пункта. Это те люди, которые сами обратились и попросили помочь им покинуть родное село в связи с тяжелой для жизни обстановкой", - добавили в администрации.
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