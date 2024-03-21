Рейтинг@Mail.ru
Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934593471.html
Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении
Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении
Крымские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ на Запорожском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:09
2024-03-21T05:09
специальная военная операция на украине
россия
феодосия
вооруженные силы украины
запорожская область
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:27:2730:1563_1920x0_80_0_0_f5436fc537406e176b517eeb1ca3664c.jpg
ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Крымские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ на Запорожском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "На Запорожском направлении специальной военной операции десантники из Феодосии группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие обнаружили в лесном массиве наблюдательный пост ВСУ. Было принято решение уничтожить противника с использованием ударных FPV-дронов.
https://ria.ru/20240321/trebovanie-1934587018.html
россия
феодосия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899008607_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_857c0b12dc277953daf8cbd787967cf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, феодосия, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Феодосия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении

Крымские десантники уничтожили наблюдательный пост ВСУ на Запорожском участке

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Крымские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ на Запорожском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России.
"На Запорожском направлении специальной военной операции десантники из Феодосии группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ", - сообщили в МО РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
"Время пришло". В США обратились к Зеленскому с требованием по России
02:45
Уточняется, что при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие обнаружили в лесном массиве наблюдательный пост ВСУ. Было принято решение уничтожить противника с использованием ударных FPV-дронов.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияФеодосияВооруженные силы УкраиныЗапорожская областьВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала