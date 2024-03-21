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Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении
Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении
Крымские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ на Запорожском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:09
2024-03-21T05:09
2024-03-21T05:09
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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Крымские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ на Запорожском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "На Запорожском направлении специальной военной операции десантники из Феодосии группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие обнаружили в лесном массиве наблюдательный пост ВСУ. Было принято решение уничтожить противника с использованием ударных FPV-дронов.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Феодосия, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении
Крымские десантники уничтожили наблюдательный пост ВСУ на Запорожском участке