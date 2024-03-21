https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934593471.html

Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении

Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении - РИА Новости, 21.03.2024

Крымские десантники уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении

Крымские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ на Запорожском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T05:09

2024-03-21T05:09

2024-03-21T05:09

специальная военная операция на украине

россия

феодосия

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запорожская область

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безопасность

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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Крымские десантники группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ на Запорожском участке фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "На Запорожском направлении специальной военной операции десантники из Феодосии группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что при помощи разведывательных беспилотных летательных аппаратов российские военнослужащие обнаружили в лесном массиве наблюдательный пост ВСУ. Было принято решение уничтожить противника с использованием ударных FPV-дронов.

https://ria.ru/20240321/trebovanie-1934587018.html

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россия, феодосия, вооруженные силы украины, запорожская область, вооруженные силы рф, безопасность