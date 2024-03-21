https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934593339.html

Российские военные уничтожили технику и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Российские военные уничтожили технику и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 21.03.2024

Российские военные уничтожили технику и опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Операторы FPV-дронов группировки "Центр" уничтожили технику и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T05:06

2024-03-21T05:06

2024-03-21T05:26

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ЛУГАНСК, 21 мар - РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки "Центр" уничтожили технику и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Военнослужащие операторы FPV-дронов группировки войск "Центр" уничтожили бронетехнику и опорный пункт ВСУ в районе активных боевых действий специальной военной операции на Авдеевском направлении", - сообщили в МО. В ведомстве добавили, что операторы дронов скрытно выдвинулись через лесопосадки к украинским позициям и подняли в воздух разведывательный дрон. "Обнаружив бронетехнику противника на участке проселочной дороги и опорный пункт ВСУ, военнослужащие при помощи дронов-камикадзе уничтожили обнаруженные цели. Средствами объективного контроля с разведывательного дрона было подтверждено попадание в боевую машину, а также детонация боекомплекта", - отметили в МО.

https://ria.ru/20240321/neobratimo-1934588635.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, украина