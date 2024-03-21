https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934593061.html

Пленный рассказал о халатном отношении офицеров ВСУ

Пленный рассказал о халатном отношении офицеров ВСУ - РИА Новости, 21.03.2024

Пленный рассказал о халатном отношении офицеров ВСУ

Офицеры в вооруженных силах Украины халатно относятся к своим обязанностям и личному составу, дисциплина среди военнослужащих низкая, рассказал журналистам... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T05:04

2024-03-21T05:04

2024-03-21T05:04

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Офицеры в вооруженных силах Украины халатно относятся к своим обязанностям и личному составу, дисциплина среди военнослужащих низкая, рассказал журналистам сержант ВСУ Дмитрий Баланда, который находился на линии боевого соприкосновения в районе Купянска в конце 2023 года. "Никто не хотел воевать, все возмущались, никаких офицеров на позиции не было. Они давали распоряжение: просто выходите, окапывайтесь, не доводя того, где окапываться, в какую сторону, где ждать какие-то встречи, это было настолько халатное отношение. Многие из моих товарищей возмущались, говорили: почему у нас нет офицеров... Мы не прошли должной подготовки. Средний возраст военнослужащих от 45 лет", - рассказал Баланда, который позже сдался в плен в Запорожской области. По его словам, в его подразделении военнослужащие отказывались участвовать в боевых действиях. "Отношение (командиров) плохое,... несколько суток (мы) были без воды, без еды. Нет дисциплины, нарушалась дисциплина. Военнослужащие умудрялись напиваться, не дебоширили, но отказывались выходить на позиции. Говорили о том, что они отказываются выполнять боевые действия. Им писали, что они отказники, сажали на гауптвахту без воды, без еды", - добавил пленный. Как сообщил журналистам командир отряда "Барс"-10 с позывным "Сатурн", украинского военнослужащего задержали, когда он перешел линию боевого соприкосновения в районе села Каменского Запорожской области. "Утром под туман, под обстрел противника, как раз было время тогда, когда плотный налет был FPV-дронов противника. Наблюдатель смотрит, пост дальний, что идет человек, рюкзак и два пакета у него с собой в руках. Доложили по рации, выдвинулись, приняли решение, что его задерживать, что стрелять не нужно, потому что рассмотрели с бинокля, с квадрокоптера то, что он безоружный. Команду ему дали лечь на асфальте, убрать вещи в стороны, снять верхнюю одежду, чтобы обезопасить себя. Примеров много, потому что все бывает, может быть, заминирован человек, типа шахида идет", - рассказал он об обстоятельствах задержания и предпринимаемых российскими военными мерах безопасности.

https://ria.ru/20240321/neobratimo-1934588635.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, в мире, украина