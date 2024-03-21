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Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 21.03.2024 (обновлено: 05:24 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934592689.html
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российские ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52 поразили неуправляемыми авиаракетами опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в четверг в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:03
2024-03-21T05:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
ми-35
ми-35м
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52 поразили неуправляемыми авиаракетами опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования", — говорится в заявлении. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Армейская авиация в ходе СВО сопровождает колонны техники, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десант, военные грузы, поддерживает подразделения, действующие на земле.
https://ria.ru/20240321/neobratimo-1934588635.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", ми-35, ми-35м, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ка-52 "Аллигатор", Ми-35, Ми-35М, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

МО: российские вертолеты поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Вертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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Вертолет ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52 поразили неуправляемыми авиаракетами опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны.
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования", — говорится в заявлении.
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В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8.
Армейская авиация в ходе СВО сопровождает колонны техники, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десант, военные грузы, поддерживает подразделения, действующие на земле.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииКа-52 "Аллигатор"Ми-35Ми-35МВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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