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Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.03.2024
Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
Российские ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52 поразили неуправляемыми авиаракетами опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в четверг в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T05:03
2024-03-21T05:03
2024-03-21T05:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ка-52 "аллигатор"
ми-35
ми-35м
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52 поразили неуправляемыми авиаракетами опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования", — говорится в заявлении. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Армейская авиация в ходе СВО сопровождает колонны техники, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десант, военные грузы, поддерживает подразделения, действующие на земле.
https://ria.ru/20240321/neobratimo-1934588635.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", ми-35, ми-35м, вооруженные силы рф, безопасность
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Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении
МО: российские вертолеты поразили опорный пункт ВСУ на Купянском направлении