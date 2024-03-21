https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934592689.html

Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 21.03.2024

Авиация поразила опорный пункт ВСУ на Купянском направлении

Российские ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52 поразили неуправляемыми авиаракетами опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в четверг в... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T05:03

2024-03-21T05:03

2024-03-21T05:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

ка-52 "аллигатор"

ми-35

ми-35м

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российские ударные вертолеты Ми-35 и Ка-52 поразили неуправляемыми авиаракетами опорный пункт и живую силу ВСУ на Купянском направлении, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны. "Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) поразила опорный пункт и скопление живой силы противника на Купянском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8, пуски которых были выполнены с кабрирования", — говорится в заявлении. В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Армейская авиация в ходе СВО сопровождает колонны техники, уничтожает бронетехнику ВСУ, доставляет десант, военные грузы, поддерживает подразделения, действующие на земле.

https://ria.ru/20240321/neobratimo-1934588635.html

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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ка-52 "аллигатор", ми-35, ми-35м, вооруженные силы рф, безопасность