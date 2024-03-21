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Жители Работино призывают ВСУ покинуть село, заявил Рогов - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:40 21.03.2024 (обновлено: 04:55 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934591661.html
Жители Работино призывают ВСУ покинуть село, заявил Рогов
Жители Работино призывают ВСУ покинуть село, заявил Рогов - РИА Новости, 21.03.2024
Жители Работино призывают ВСУ покинуть село, заявил Рогов
Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что жители села Работино на запорожской линии... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T04:40
2024-03-21T04:55
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
украина
владимир рогов
вооруженные силы украины
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что жители села Работино на запорожской линии фронта воспринимают присутствие украинских войск как оккупацию и призывают их оставить населенный пункт. "Мирные жители были эвакуированы из Работино еще в прошлом году, до начала активизации боев на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт", — сказал Рогов. Он подчеркнул, что на встрече также присутствовали жители соседних сел Вербовое и Новопрокоповка, в окрестностях которых также развернулись ожесточенные бои после начала украинского контрнаступления в июне прошлого года. "На этих встречах я был поражен силой духа моих земляков из этих сел и их любовью к нашей большой и единой Родине — России", — подчеркнул Рогов. Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
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работино, запорожская область, украина, владимир рогов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Украина, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Общество
Жители Работино призывают ВСУ покинуть село, заявил Рогов

Рогов: жители Работино воспринимают присутствие украинских войск как оккупацию

© AP Photo / LibkosВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Libkos
ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов ОП РФ Владимир Рогов заявил РИА Новости, что жители села Работино на запорожской линии фронта воспринимают присутствие украинских войск как оккупацию и призывают их оставить населенный пункт.
"Мирные жители были эвакуированы из Работино еще в прошлом году, до начала активизации боев на этом участке фронта. Недавно у меня состоялась с ними встреча, на которой люди называли украинские войска не иначе как оккупантами и призывали их оставить населенный пункт", — сказал Рогов.
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Он подчеркнул, что на встрече также присутствовали жители соседних сел Вербовое и Новопрокоповка, в окрестностях которых также развернулись ожесточенные бои после начала украинского контрнаступления в июне прошлого года.
"На этих встречах я был поражен силой духа моих земляков из этих сел и их любовью к нашей большой и единой Родине — России", — подчеркнул Рогов.
Работино — село на линии фронта в Запорожской области. Киевские власти преподносят его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьУкраинаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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