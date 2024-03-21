https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934587974.html

В МККК рассказали об обменах телами погибших в ходе СВО военных

В МККК рассказали об обменах телами погибших в ходе СВО военных - РИА Новости, 21.03.2024

В МККК рассказали об обменах телами погибших в ходе СВО военных

Россия и Украина регулярно проводят на линии фронта обмен телами погибших военных при участии Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил РИА Новости РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T03:10

2024-03-21T03:10

2024-03-21T03:10

специальная военная операция на украине

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ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия и Украина регулярно проводят на линии фронта обмен телами погибших военных при участии Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил РИА Новости cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства по розыску Карлос Вильялобос. "Обмен телами, находящимися в распоряжении сторон, стал более регулярным, и МККК содействовал таким обменам и несколько раз выступал в роли наблюдателя", - сказал он. По его словам, сотрудники МККК уже присутствовали при передаче тел и могут оказывать поддержку властям в укреплении медико-правовой системы и существующих механизмов поиска и идентификации. Бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной, было открыто МККК в марте 2022 года в Женеве. Цель его работы – предотвратить исчезновения и облегчить страдания семей, которые остаются без известий о своих близких - попавших в плен, погибших, покинувших дома и потерявших связь. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных со своими семьями. В марте уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что воля со стороны России передать Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76, есть, но информация о возможных сроках не называется. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. В феврале глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с делегацией МККК, на встрече обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Прошлым летом Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934556645.html

https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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