Рейтинг@Mail.ru
В МККК рассказали об обменах телами погибших в ходе СВО военных - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:10 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/spetsoperatsiya-1934587974.html
В МККК рассказали об обменах телами погибших в ходе СВО военных
В МККК рассказали об обменах телами погибших в ходе СВО военных - РИА Новости, 21.03.2024
В МККК рассказали об обменах телами погибших в ходе СВО военных
Россия и Украина регулярно проводят на линии фронта обмен телами погибших военных при участии Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил РИА Новости РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T03:10
2024-03-21T03:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
международный комитет красного креста (мккк)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_73:0:3012:1653_1920x0_80_0_0_93782307ad56ac8162fea4e5a534606c.jpg
ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия и Украина регулярно проводят на линии фронта обмен телами погибших военных при участии Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил РИА Новости cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства по розыску Карлос Вильялобос. "Обмен телами, находящимися в распоряжении сторон, стал более регулярным, и МККК содействовал таким обменам и несколько раз выступал в роли наблюдателя", - сказал он. По его словам, сотрудники МККК уже присутствовали при передаче тел и могут оказывать поддержку властям в укреплении медико-правовой системы и существующих механизмов поиска и идентификации. Бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной, было открыто МККК в марте 2022 года в Женеве. Цель его работы – предотвратить исчезновения и облегчить страдания семей, которые остаются без известий о своих близких - попавших в плен, погибших, покинувших дома и потерявших связь. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных со своими семьями. В марте уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что воля со стороны России передать Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76, есть, но информация о возможных сроках не называется. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. В феврале глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с делегацией МККК, на встрече обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Прошлым летом Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20240320/spetsoperatsiya-1934556645.html
https://ria.ru/20240316/zapad-1933365303.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869695767_289:0:2724:1826_1920x0_80_0_0_6937c51ca2d45c2e8f7e009617b7ab77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы РФ
В МККК рассказали об обменах телами погибших в ходе СВО военных

МККК: обмен телами погибших в ходе СВО военных приобрел регулярный характер

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг на здании Международного комитета Красного Креста (МККК) в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 21 мар – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Россия и Украина регулярно проводят на линии фронта обмен телами погибших военных при участии Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил РИА Новости cудебно-медицинский эксперт при бюро Центрального агентства по розыску Карлос Вильялобос.
"Обмен телами, находящимися в распоряжении сторон, стал более регулярным, и МККК содействовал таким обменам и несколько раз выступал в роли наблюдателя", - сказал он.
Координатор николаевского подполья об ударе ВС РФ по заводу БПЛА - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В Харькове уничтожили виновных в обстрелах Белгорода, заявили в подполье
Вчера, 19:50
По его словам, сотрудники МККК уже присутствовали при передаче тел и могут оказывать поддержку властям в укреплении медико-правовой системы и существующих механизмов поиска и идентификации.
Бюро Центрального агентства по розыску по вопросам, связанным с конфликтом между Россией и Украиной, было открыто МККК в марте 2022 года в Женеве. Цель его работы – предотвратить исчезновения и облегчить страдания семей, которые остаются без известий о своих близких - попавших в плен, погибших, покинувших дома и потерявших связь. Бюро выполняет функции нейтрального посредника между сторонами конфликта и собирает, систематизирует и передает информацию о судьбе и местонахождении военнослужащих и гражданских лиц, пропавших без вести или разлученных со своими семьями.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Ставок больше нет: Запад поставил все на поражение России
16 марта, 08:00
В марте уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что воля со стороны России передать Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76, есть, но информация о возможных сроках не называется. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
В феврале глава СПЧ Валерий Фадеев встретился с делегацией МККК, на встрече обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества в свете СВО и договорились о продолжении сотрудничества, обмене информацией и взаимной поддержке. Прошлым летом Москалькова провела встречу с главой делегации организации в Москве Борисом Мишелем и его сотрудниками, в ходе которой обсуждались вопросы посещения пленных. Стороны также обменялись информацией по вопросам помощи гражданским лицам, которые хотят воссоединиться с родными, оказавшимися на территории Украины и России.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский после пресс-конференции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Украине предложено капитулировать
14 марта, 16:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала