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Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России - РИА Новости, 21.03.2024
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17:07 21.03.2024 (обновлено: 17:34 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html
Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России
Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России - РИА Новости, 21.03.2024
Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России
Отмена пуска ракеты за несколько минут до старта с уже находящимся внутри экипажем произошла в российской космонавтике впервые, рассказал РИА Новости историк... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:07
2024-03-21T17:34
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Отмена пуска ракеты за несколько минут до старта с уже находящимся внутри экипажем произошла в российской космонавтике впервые, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.Пуск корабля "Союз МС-25" планировался на 16.21 мск четверга, но был отменён в автоматическом режиме за несколько минут до старта."Я такого не припомню такого инцидента, чтобы за такое короткое время до момента пуска произошла отмена. Были случаи, когда отменяли за сутки по различным причинам. Но вот непосредственно когда обратный отсчёт идёт, когда уже была объявлена пятиминутная готовность, - кажется, такого не было никогда", - сказал Железняков. При этом он уточнил, что аналогичные отмены уже происходили в непилотируемой космонавтике.В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
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космос - риа наука, наса, александр железняков, олег новицкий, белоруссия, россия
Космос - РИА Наука, НАСА, Александр Железняков, Олег Новицкий, Белоруссия, Россия
Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России

Историк: отмена пуска ракеты за несколько минут до старта произошла впервые

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРакета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" на космодроме Байконур
Ракета Союз-2.1а с кораблем Союз МС-25 на космодроме Байконур - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" на космодроме Байконур
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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Отмена пуска ракеты за несколько минут до старта с уже находящимся внутри экипажем произошла в российской космонавтике впервые, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.
Пуск корабля "Союз МС-25" планировался на 16.21 мск четверга, но был отменён в автоматическом режиме за несколько минут до старта.
"Я такого не припомню такого инцидента, чтобы за такое короткое время до момента пуска произошла отмена. Были случаи, когда отменяли за сутки по различным причинам. Но вот непосредственно когда обратный отсчёт идёт, когда уже была объявлена пятиминутная готовность, - кажется, такого не было никогда", - сказал Железняков. При этом он уточнил, что аналогичные отмены уже происходили в непилотируемой космонавтике.
В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.
Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".
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