https://ria.ru/20240321/soyuz-1934754386.html

Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России

Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России - РИА Новости, 21.03.2024

Историк назвал инцидент с "Союзом МС-25" первым в своем роде для России

Отмена пуска ракеты за несколько минут до старта с уже находящимся внутри экипажем произошла в российской космонавтике впервые, рассказал РИА Новости историк... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T17:07

2024-03-21T17:07

2024-03-21T17:34

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наса

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МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Отмена пуска ракеты за несколько минут до старта с уже находящимся внутри экипажем произошла в российской космонавтике впервые, рассказал РИА Новости историк космонавтики Александр Железняков.Пуск корабля "Союз МС-25" планировался на 16.21 мск четверга, но был отменён в автоматическом режиме за несколько минут до старта."Я такого не припомню такого инцидента, чтобы за такое короткое время до момента пуска произошла отмена. Были случаи, когда отменяли за сутки по различным причинам. Но вот непосредственно когда обратный отсчёт идёт, когда уже была объявлена пятиминутная готовность, - кажется, такого не было никогда", - сказал Железняков. При этом он уточнил, что аналогичные отмены уже происходили в непилотируемой космонавтике.В основной экипаж корабля вошли россиянин Олег Новицкий, белоруска Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевской предстояло стать первой в истории Белоруссии женщиной, побывавшей в космосе.Изначально планировалось, что Новицкий и Василевская проведут на МКС 12 суток и 2 апреля вернутся на Землю на корабле "Союз МС-24", сейчас пристыкованном к станции, вместе с американкой Лорал О'Хара, прилетевшей на нём 15 сентября 2023 года. Прибывшие с ней российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб проведут на станции больше года и вернутся вместе с Дайсон на "Союзе МС-25".

https://ria.ru/20240319/lukashenko-1934229102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, наса, александр железняков, олег новицкий, белоруссия, россия