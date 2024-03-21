https://ria.ru/20240321/sochi-1934623046.html
Синоптики рассказали, каким будет лето в Сочи
Синоптики рассказали, каким будет лето в Сочи - РИА Новости, 21.03.2024
Синоптики рассказали, каким будет лето в Сочи
Весна в Краснодарском крае, в частности в Сочи, будет спокойная и затяжная, а лето скорее жарким, чем дождливым, осадков станет меньше, рассказали РИА Новости в РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:25
2024-03-21T10:25
2024-03-21T10:26
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СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Весна в Краснодарском крае, в частности в Сочи, будет спокойная и затяжная, а лето скорее жарким, чем дождливым, осадков станет меньше, рассказали РИА Новости в региональном гидрометцентре. К концу марта в Сочи установилась солнечная погода, некоторые отдыхающие открыли курортный сезон и уже загорают на городских пляжах, несмотря на то, что многие из территорий только готовят к приему гостей. В четверг температура воздуха в городе выше 15 градусов, ясно. "Вообще, весна по всему будет затяжная и спокойная, а вот лето может дать жару и за себя, и за весну. Мало дождей (летом - ред.) и температура плюс 30-35 градусов", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, стоит ли снова ожидать аномальных ливней поздней весной и летом в Сочи. При этом он уточнил, что снег в горах будет сходить долго, там температура воздуха традиционно будет ниже, чем в предгорных районах Сочи и в его прибрежной части. В последние три года в Сочи летом наблюдаются сильные ливни, несущие угрозы городской инфраструктуре, а весна бывает влажной и прохладой. Осенью прошлого года в Сочи впервые за много лет прошли сильные штормы - морские волны в некоторых районах достигали 5-6 метров в высоту. В этом году зима в прибрежной части Сочи была более теплой, чем годом ранее, а в некоторых районах курорта на фоне аномально повышенной температуры раньше срока зацвела мимоза, отмечала РИА Новости научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.
https://ria.ru/20240319/puteshestviya-1933019549.html
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общество, сочи, краснодарский край, отдых в россии
Общество, Сочи, Краснодарский край, отдых в России
Синоптики рассказали, каким будет лето в Сочи
Синоптики пообещали затяжную весну и жаркое лето в Сочи
СОЧИ, 21 мар – РИА Новости. Весна в Краснодарском крае, в частности в Сочи, будет спокойная и затяжная, а лето скорее жарким, чем дождливым, осадков станет меньше, рассказали РИА Новости в региональном гидрометцентре.
К концу марта в Сочи установилась солнечная погода, некоторые отдыхающие открыли курортный сезон и уже загорают на городских пляжах, несмотря на то, что многие из территорий только готовят к приему гостей. В четверг температура воздуха в городе выше 15 градусов, ясно.
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"Вообще, весна по всему будет затяжная и спокойная, а вот лето может дать жару и за себя, и за весну. Мало дождей (летом - ред.) и температура плюс 30-35 градусов", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, стоит ли снова ожидать аномальных ливней поздней весной и летом в Сочи.
При этом он уточнил, что снег в горах будет сходить долго, там температура воздуха традиционно будет ниже, чем в предгорных районах Сочи и в его прибрежной части.
В последние три года в Сочи летом наблюдаются сильные ливни, несущие угрозы городской инфраструктуре, а весна бывает влажной и прохладой. Осенью прошлого года в Сочи впервые за много лет прошли сильные штормы - морские волны в некоторых районах достигали 5-6 метров в высоту.
В этом году зима в прибрежной части Сочи была более теплой, чем годом ранее, а в некоторых районах курорта на фоне аномально повышенной температуры раньше срока зацвела мимоза, отмечала РИА Новости научный сотрудник Сочинского национального парка Галина Солтани.
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