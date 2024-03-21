https://ria.ru/20240321/slutskiy-1934692823.html

Слуцкий оценил выборную систему в России

Слуцкий оценил выборную систему в России - РИА Новости, 21.03.2024

Слуцкий оценил выборную систему в России

Председатель ЛДПР и кандидат на выборах президента в 2024 году Леонид Слуцкий дал самую высокую оценку выборной системе страны, отметив, что она может быть... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:08

2024-03-21T14:08

2024-03-21T14:08

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

леонид слуцкий (политик)

лдпр

элла памфилова

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Председатель ЛДПР и кандидат на выборах президента в 2024 году Леонид Слуцкий дал самую высокую оценку выборной системе страны, отметив, что она может быть принята за эталон для других стран. "Международные наблюдатели не зафиксировали сколько-нибудь значимых изменений… Сейчас система – и система голосования, и система подсчета голосов - во всей стране и на всех уровнях отработала близко к оценке "идеально". Это действительно выборы, которые по своей технологии, полностью соответствуют и иногда даже опережают ведущие практики по прозрачности, удобству для людей, по критериям, которые должны быть у выборной системы в передовой стране… Самая высокая оценка. Думаю, сейчас наша избирательная система может быть принята за эталон для больших стран", - сообщил Слуцкий в ЦИК. "Субстантивных и содержательных" претензий предъявить к выборам никто не смог, отметил политик. При этом он добавил, что это говорит о профессионализме работников ЦИК и комиссий всех уровней, "которые были одним профессиональным организмом". Также он выразил признательность главе ЦИК Элле Памфиловой. Кроме того, Слуцкий сообщил, что все попытки вмешаться в российские выборы являются агонией коллективного Запада. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. После обработки 100% протоколов действующий президент Владимир Путин набрал 87,28% голосов.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, россия, владимир путин, леонид слуцкий (политик), лдпр, элла памфилова