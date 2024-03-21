https://ria.ru/20240321/sklad-1934748324.html

Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина пострадал из-за взрывов

Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина пострадал из-за взрывов - РИА Новости, 21.03.2024

Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина пострадал из-за взрывов

Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина в Киеве поврежден взрывами, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T16:49

2024-03-21T16:49

2024-03-21T16:49

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина в Киеве поврежден взрывами, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сегодня утром российские ракеты поразили склад (интернет-магазина) Rozetka, сообщает сооснователь маркетплейса Владислав Чечеткин", - говорится в сообщении. Согласно товарной номенклатуре, размещенной на сайте интернет-магазина, там в продаже представлены квадрокоптеры, которые могут быть использованы против российской армии. Ранее в четверг тревогу объявляли в ряде регионов Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

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в мире, украина, киев