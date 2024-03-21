Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина пострадал из-за взрывов
Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина в Киеве пострадал из-за взрывов
© Фото : Владислав ЧечёткинСклад украинского интернет-магазина ROZETKA, поврежденный в результате взрыва
© Фото : Владислав Чечёткин
Склад украинского интернет-магазина ROZETKA, поврежденный в результате взрыва
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина в Киеве поврежден взрывами, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Сегодня утром российские ракеты поразили склад (интернет-магазина) Rozetka, сообщает сооснователь маркетплейса Владислав Чечеткин", - говорится в сообщении.
Согласно товарной номенклатуре, размещенной на сайте интернет-магазина, там в продаже представлены квадрокоптеры, которые могут быть использованы против российской армии.
Ранее в четверг тревогу объявляли в ряде регионов Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.