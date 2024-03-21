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Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина пострадал из-за взрывов - РИА Новости, 21.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/sklad-1934748324.html
Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина пострадал из-за взрывов
Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина пострадал из-за взрывов - РИА Новости, 21.03.2024
Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина пострадал из-за взрывов
Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина в Киеве поврежден взрывами, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:49
2024-03-21T16:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина в Киеве поврежден взрывами, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Сегодня утром российские ракеты поразили склад (интернет-магазина) Rozetka, сообщает сооснователь маркетплейса Владислав Чечеткин", - говорится в сообщении. Согласно товарной номенклатуре, размещенной на сайте интернет-магазина, там в продаже представлены квадрокоптеры, которые могут быть использованы против российской армии. Ранее в четверг тревогу объявляли в ряде регионов Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
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в мире, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев
Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина пострадал из-за взрывов

Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина в Киеве пострадал из-за взрывов

© Фото : Владислав ЧечёткинСклад украинского интернет-магазина ROZETKA, поврежденный в результате взрыва
Склад украинского интернет-магазина ROZETKA, поврежденный в результате взрыва - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© Фото : Владислав Чечёткин
Склад украинского интернет-магазина ROZETKA, поврежденный в результате взрыва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Склад крупнейшего на Украине интернет-магазина в Киеве поврежден взрывами, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Сегодня утром российские ракеты поразили склад (интернет-магазина) Rozetka, сообщает сооснователь маркетплейса Владислав Чечеткин", - говорится в сообщении.
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Согласно товарной номенклатуре, размещенной на сайте интернет-магазина, там в продаже представлены квадрокоптеры, которые могут быть использованы против российской армии.
Ранее в четверг тревогу объявляли в ряде регионов Украины. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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