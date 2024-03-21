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В России более чем вдвое снизилось число переполненных СИЗО
В России более чем вдвое снизилось число переполненных СИЗО - РИА Новости, 21.03.2024
В России более чем вдвое снизилось число переполненных СИЗО
Превышение лимита арестантов в СИЗО сохраняется в Карелии и Крыму, Воронежской, Московской, Ростовской, Смоленской областях, Краснодарском крае и Москве, при... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:18
2024-03-21T14:18
2024-03-21T14:19
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Превышение лимита арестантов в СИЗО сохраняется в Карелии и Крыму, Воронежской, Московской, Ростовской, Смоленской областях, Краснодарском крае и Москве, при этом количество изоляторов с перелимитом снизилось в 2023 году более чем вдвое, сообщил директор ФСИН РФ Аркадий Гостев. "Благодаря принятым мерам количество следственных изоляторов с превышением лимита их наполнения снизилось более чем на 52%. Вместе с тем, в 22 СИЗО восьми территориальных органов, в числе которых республики Карелия и Крым, Воронежская, Московская, Ростовская, Смоленская области, Краснодарский край и город Москва, переполнение сохраняется", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН. Это, по словам директора, негативно сказывается не только на условиях содержания, но и создает неудобства адвокатам, следователям, судьям. Гостев подчеркнул, что большинство факторов, повлиявших на переполненность указанных изоляторов, находятся "вне компетенции" ведомства.
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РИА Новости
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общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В России более чем вдвое снизилось число переполненных СИЗО
ФСИН: число переполненных СИЗО снизилось в РФ на 52%
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Превышение лимита арестантов в СИЗО сохраняется в Карелии и Крыму, Воронежской, Московской, Ростовской, Смоленской областях, Краснодарском крае и Москве, при этом количество изоляторов с перелимитом снизилось в 2023 году более чем вдвое, сообщил директор ФСИН РФ Аркадий Гостев.
«
"Благодаря принятым мерам количество следственных изоляторов с превышением лимита их наполнения снизилось более чем на 52%. Вместе с тем, в 22 СИЗО восьми территориальных органов, в числе которых республики Карелия и Крым, Воронежская, Московская, Ростовская, Смоленская области, Краснодарский край и город Москва, переполнение сохраняется", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН.
Это, по словам директора, негативно сказывается не только на условиях содержания, но и создает неудобства адвокатам, следователям, судьям.
Гостев подчеркнул, что большинство факторов, повлиявших на переполненность указанных изоляторов, находятся "вне компетенции" ведомства.
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