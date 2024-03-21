https://ria.ru/20240321/sizo-1934695722.html

В России более чем вдвое снизилось число переполненных СИЗО

В России более чем вдвое снизилось число переполненных СИЗО - РИА Новости, 21.03.2024

В России более чем вдвое снизилось число переполненных СИЗО

Превышение лимита арестантов в СИЗО сохраняется в Карелии и Крыму, Воронежской, Московской, Ростовской, Смоленской областях, Краснодарском крае и Москве, при... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:18

2024-03-21T14:18

2024-03-21T14:19

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Превышение лимита арестантов в СИЗО сохраняется в Карелии и Крыму, Воронежской, Московской, Ростовской, Смоленской областях, Краснодарском крае и Москве, при этом количество изоляторов с перелимитом снизилось в 2023 году более чем вдвое, сообщил директор ФСИН РФ Аркадий Гостев. "Благодаря принятым мерам количество следственных изоляторов с превышением лимита их наполнения снизилось более чем на 52%. Вместе с тем, в 22 СИЗО восьми территориальных органов, в числе которых республики Карелия и Крым, Воронежская, Московская, Ростовская, Смоленская области, Краснодарский край и город Москва, переполнение сохраняется", - сказал Гостев на итоговой коллегии ФСИН. Это, по словам директора, негативно сказывается не только на условиях содержания, но и создает неудобства адвокатам, следователям, судьям. Гостев подчеркнул, что большинство факторов, повлиявших на переполненность указанных изоляторов, находятся "вне компетенции" ведомства.

https://ria.ru/20240321/fsin-1934689575.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)