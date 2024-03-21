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США давно перестали бороться с исламистами в Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 21.03.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
18:32 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/siriya-1934776315.html
США давно перестали бороться с исламистами в Сирии, заявил Небензя
США давно перестали бороться с исламистами в Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 21.03.2024
США давно перестали бороться с исламистами в Сирии, заявил Небензя
США давно прекратили борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ* (ИГ*) на территории Сирии, вместо этого они используют боевиков в своих целях РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T18:32
2024-03-21T18:32
война в сирии
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ООН, 21 мар - РИА Новости. США давно прекратили борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ* (ИГ*) на территории Сирии, вместо этого они используют боевиков в своих целях против правительства в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя. "Борьбу с ИГИЛ* в арабской стране наши американские коллеги фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил", - сказал Небензя. "Листированных же Советом безопасности террористов Хайят Тахрир аш-Шам*, контролирующих Идлиб, которые противостоят законному сирийскому правительству в Дамаске, американцы и их европейские союзники пытаются обелить", - добавил он. По словам, в сентябре этого года исполняется 10 лет незаконному военному присутствию в Сирии Соединенных Штатов, которые прикрываются предлогом якобы борьбы с терроризмом на территории республики. На самом же деле они занимаются разграблением ресурсов Сирии и играют крайне дестабилизирующую роль, указал постпред. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с ИГ* и с августа этого же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. В так называемую международную коалицию вошли более 60 стран. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция действует без разрешения официальных властей страны.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20240228/ataka-1930018871.html
https://ria.ru/20240130/siriya-1924300567.html
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в мире, сирия, россия, сша, василий небензя, оон
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, США, Василий Небензя, ООН
США давно перестали бороться с исламистами в Сирии, заявил Небензя

Небензя: США давно не воюют с исламистами в Сирии, а используют их в своих целях

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 21 мар - РИА Новости. США давно прекратили борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ* (ИГ*) на территории Сирии, вместо этого они используют боевиков в своих целях против правительства в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.
"Борьбу с ИГИЛ* в арабской стране наши американские коллеги фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил", - сказал Небензя.
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Источник: американская база в Сирии подверглась атаке ракетами и БПЛА
28 февраля, 15:46
"Листированных же Советом безопасности террористов Хайят Тахрир аш-Шам*, контролирующих Идлиб, которые противостоят законному сирийскому правительству в Дамаске, американцы и их европейские союзники пытаются обелить", - добавил он.
По словам, в сентябре этого года исполняется 10 лет незаконному военному присутствию в Сирии Соединенных Штатов, которые прикрываются предлогом якобы борьбы с терроризмом на территории республики. На самом же деле они занимаются разграблением ресурсов Сирии и играют крайне дестабилизирующую роль, указал постпред.
В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с ИГ* и с августа этого же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. В так называемую международную коалицию вошли более 60 стран. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция действует без разрешения официальных властей страны.
* Запрещенные в России террористические организации
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Нуланд заявила, что США не выводят войска из Сирии
30 января, 10:58
 
Война в СирииВ миреСирияРоссияСШАВасилий НебензяООН
 
 
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