https://ria.ru/20240321/siriya-1934776315.html

США давно перестали бороться с исламистами в Сирии, заявил Небензя

США давно перестали бороться с исламистами в Сирии, заявил Небензя - РИА Новости, 21.03.2024

США давно перестали бороться с исламистами в Сирии, заявил Небензя

США давно прекратили борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ* (ИГ*) на территории Сирии, вместо этого они используют боевиков в своих целях РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T18:32

2024-03-21T18:32

2024-03-21T18:32

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ООН, 21 мар - РИА Новости. США давно прекратили борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией ИГИЛ* (ИГ*) на территории Сирии, вместо этого они используют боевиков в своих целях против правительства в Дамаске, заявил на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя. "Борьбу с ИГИЛ* в арабской стране наши американские коллеги фактически прекратили и давно уже используют вскормленных ими же боевиков исключительно в своих нуждах, в том числе для диверсий против сирийских правительственных сил", - сказал Небензя. "Листированных же Советом безопасности террористов Хайят Тахрир аш-Шам*, контролирующих Идлиб, которые противостоят законному сирийскому правительству в Дамаске, американцы и их европейские союзники пытаются обелить", - добавил он. По словам, в сентябре этого года исполняется 10 лет незаконному военному присутствию в Сирии Соединенных Штатов, которые прикрываются предлогом якобы борьбы с терроризмом на территории республики. На самом же деле они занимаются разграблением ресурсов Сирии и играют крайне дестабилизирующую роль, указал постпред. В 2014 году США стали инициаторами создания международной антитеррористической коалиции для борьбы с ИГ* и с августа этого же года начали операцию "Непоколебимая решимость" (Inherent Resolve) против джихадистов в Ираке, а затем в Сирии. В так называемую международную коалицию вошли более 60 стран. Действия коалиции осуществляются без прямой санкции Совета безопасности ООН. При этом в Ираке борьба с терроризмом шла при сотрудничестве с официальным Багдадом, а в Сирии коалиция действует без разрешения официальных властей страны.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20240228/ataka-1930018871.html

https://ria.ru/20240130/siriya-1924300567.html

сирия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сирия, россия, сша, василий небензя, оон