https://ria.ru/20240321/siluanov-1934640127.html
Силуанов заявил о борьбе со схемами по уходу от НДС при импорте из ЕАЭС
Силуанов заявил о борьбе со схемами по уходу от НДС при импорте из ЕАЭС - РИА Новости, 21.03.2024
Силуанов заявил о борьбе со схемами по уходу от НДС при импорте из ЕАЭС
Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минфин РФ видят рост схем по уходу от уплаты НДС при ввозе товаров в Россию из стран ЕАЭС, будут бороться с этими схемами, РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:23
2024-03-21T11:23
2024-03-21T11:40
экономика
россия
антон силуанов
евразийский экономический союз
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_0:10:3486:1971_1920x0_80_0_0_6145ac3316e049138c7bea7d2504c327.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минфин РФ видят рост схем по уходу от уплаты НДС при ввозе товаров в Россию из стран ЕАЭС, будут бороться с этими схемами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС. "В качестве задачи определена подготовка решений для совершенствования механизма противодействия нелегальным схемам ввоза товаров из стран ЕАЭС", - сказал Силуанов. "ФТС выявила схемы ухода от налогообложения, в первую очередь косвенных налогов, при перемещении товаров из ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную детальность российских компаний. Количество товаров, ввозимых таким образом, растет, НДС мы недополучаем, и в этой связи поставлена задача поставить заслон такого рода операциям", - уточнил он. Еще одной проблемой, по его словам, является занижение таможенной стоимости товаров для реализации в России, но проходящих таможенное оформление в странах ЕАЭС. "Необходимо создать такой механизм по контролю за применением единых индексов таможенной стоимости, которые позволяют применять единую систему управления рисками, которые не позволят осуществлять здесь различные серые схемы ухода от налогообложения", - сказал министр.
https://ria.ru/20240305/putin-1931318582.html
https://ria.ru/20240321/siluanov-1934620555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878329987_349:0:3081:2048_1920x0_80_0_0_d1da466db9d06df4613a21466644fb5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, евразийский экономический союз, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Евразийский экономический союз, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Силуанов заявил о борьбе со схемами по уходу от НДС при импорте из ЕАЭС
ФТС и Минфин будут бороться с ростом схем по уходу от НДС при импорте из ЕАЭС
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) и Минфин РФ видят рост схем по уходу от уплаты НДС при ввозе товаров в Россию из стран ЕАЭС, будут бороться с этими схемами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС.
«
"В качестве задачи определена подготовка решений для совершенствования механизма противодействия нелегальным схемам ввоза товаров из стран ЕАЭС", - сказал Силуанов.
Путин высказался о нулевой ставке НДС при ввозе племенного скота в Россию
"ФТС выявила схемы ухода от налогообложения, в первую очередь косвенных налогов, при перемещении товаров из ЕАЭС в адрес не осуществляющих реальную хозяйственную детальность российских компаний. Количество товаров, ввозимых таким образом, растет, НДС мы недополучаем, и в этой связи поставлена задача поставить заслон такого рода операциям", - уточнил он.
Еще одной проблемой, по его словам, является занижение таможенной стоимости товаров для реализации в России, но проходящих таможенное оформление в странах ЕАЭС.
"Необходимо создать такой механизм по контролю за применением единых индексов таможенной стоимости, которые позволяют применять единую систему управления рисками, которые не позволят осуществлять здесь различные серые схемы ухода от налогообложения", - сказал министр.
Силуанов оценил прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС