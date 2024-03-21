https://ria.ru/20240321/siluanov-1934620555.html
Силуанов оценил прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС
Силуанов оценил прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС - РИА Новости, 21.03.2024
Силуанов оценил прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС
Прогнозное задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:14
2024-03-21T10:14
2024-03-21T10:37
экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прогнозное задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно выполнимо, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС."Одной из задач (для ФТС на 2024 год - ред.) также является пополнение бюджета. Прогнозное задание, которое установлено в бюджете, достаточно амбициозное - более 7 триллионов рублей. Это выше, чем уровень прошлого года", - сказал Силуанов.При этом он отметил, что прошлогодний план по перечислениям в бюджет в объеме около 6 триллионов рублей был перевыполнен по итогам 2023 года на 2,5%."Мы считаем, что в условиях мер по усилению таможенного администрирования и тех предложений, которые мы сформулировали в качестве задач на текущий год совместно с Русланом Валентиновичем (Давыдов, временно исполняющий обязанности главы ФТС - ред.) по повышению мобилизации наших возможностей по поступлению доходов в казну, позволят выполнить плановые поступления", - заявил глава Минфина.
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экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов оценил прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС
Минфин: задание по перечислениям в бюджет для ФТС более семи триллионов рублей
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прогнозное задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно выполнимо, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС.
«
"Одной из задач (для ФТС на 2024 год - ред.) также является пополнение бюджета. Прогнозное задание, которое установлено в бюджете, достаточно амбициозное - более 7 триллионов рублей. Это выше, чем уровень прошлого года", - сказал Силуанов.
При этом он отметил, что прошлогодний план по перечислениям в бюджет в объеме около 6 триллионов рублей был перевыполнен по итогам 2023 года на 2,5%.
"Мы считаем, что в условиях мер по усилению таможенного администрирования и тех предложений, которые мы сформулировали в качестве задач на текущий год совместно с Русланом Валентиновичем (Давыдов, временно исполняющий обязанности главы ФТС - ред.) по повышению мобилизации наших возможностей по поступлению доходов в казну, позволят выполнить плановые поступления", - заявил глава Минфина.
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