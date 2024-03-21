Рейтинг@Mail.ru
Силуанов оценил прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 21.03.2024 (обновлено: 10:37 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/siluanov-1934620555.html
Силуанов оценил прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС
Силуанов оценил прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС - РИА Новости, 21.03.2024
Силуанов оценил прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС
Прогнозное задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T10:14
2024-03-21T10:37
экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_de77431a7f4c81e3b0c6f4f15f64f237.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прогнозное задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно выполнимо, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС."Одной из задач (для ФТС на 2024 год - ред.) также является пополнение бюджета. Прогнозное задание, которое установлено в бюджете, достаточно амбициозное - более 7 триллионов рублей. Это выше, чем уровень прошлого года", - сказал Силуанов.При этом он отметил, что прошлогодний план по перечислениям в бюджет в объеме около 6 триллионов рублей был перевыполнен по итогам 2023 года на 2,5%."Мы считаем, что в условиях мер по усилению таможенного администрирования и тех предложений, которые мы сформулировали в качестве задач на текущий год совместно с Русланом Валентиновичем (Давыдов, временно исполняющий обязанности главы ФТС - ред.) по повышению мобилизации наших возможностей по поступлению доходов в казну, позволят выполнить плановые поступления", - заявил глава Минфина.
https://ria.ru/20240320/nalog-1934438015.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b2f877883a6471d1e67e409e78e5dcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии), россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов оценил прогнозное задание по перечислениям в бюджет для ФТС

Минфин: задание по перечислениям в бюджет для ФТС более семи триллионов рублей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Прогнозное задание по перечислениям в бюджет для Федеральной таможенной службы (ФТС) на 2024 год амбициозное, оно превышает 7 триллионов рублей, но оно выполнимо, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на коллегии ФТС.
«
"Одной из задач (для ФТС на 2024 год - ред.) также является пополнение бюджета. Прогнозное задание, которое установлено в бюджете, достаточно амбициозное - более 7 триллионов рублей. Это выше, чем уровень прошлого года", - сказал Силуанов.
При этом он отметил, что прошлогодний план по перечислениям в бюджет в объеме около 6 триллионов рублей был перевыполнен по итогам 2023 года на 2,5%.
"Мы считаем, что в условиях мер по усилению таможенного администрирования и тех предложений, которые мы сформулировали в качестве задач на текущий год совместно с Русланом Валентиновичем (Давыдов, временно исполняющий обязанности главы ФТС - ред.) по повышению мобилизации наших возможностей по поступлению доходов в казну, позволят выполнить плановые поступления", - заявил глава Минфина.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В СРЗП призвали ввести налог на сверхприбыль банковских организаций
20 марта, 12:31
 
ЭкономикаФедеральная таможенная служба (ФТС России)РоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала