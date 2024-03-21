https://ria.ru/20240321/shtraf-1934793983.html

Суд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки иноагента

Суд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.03.2024

Суд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки иноагента

Московский городской суд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) за... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:53

2024-03-21T19:53

2024-03-21T19:53

шоубиз

москва

noize mc (иван алексеев)

московский городской суд

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московский городской суд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) за отсутствие соответствующей плашки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Кузьминского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Данный штраф Алексееву Кузьминский суд Москвы назначил в июне 2023 года из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в постах в социальной сети "ВКонтакте". В ноябре прошлого года музыканта также оштрафовали на 30 тысяч за непредоставление иноагентской отчетности в Минюст. В реестр иностранных агентов Алексеев* попал осенью 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230913/noizemc-1896165602.html

https://ria.ru/20240318/tvorchestvo-1934037314.html

москва

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москва, noize mc (иван алексеев), московский городской суд