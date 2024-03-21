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Суд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки иноагента
Суд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки иноагента - РИА Новости, 21.03.2024
Суд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки иноагента
Московский городской суд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) за... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:53
2024-03-21T19:53
2024-03-21T19:53
шоубиз
москва
noize mc (иван алексеев)
московский городской суд
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московский городской суд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) за отсутствие соответствующей плашки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление Кузьминского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Данный штраф Алексееву Кузьминский суд Москвы назначил в июне 2023 года из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в постах в социальной сети "ВКонтакте". В ноябре прошлого года музыканта также оштрафовали на 30 тысяч за непредоставление иноагентской отчетности в Минюст. В реестр иностранных агентов Алексеев* попал осенью 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230913/noizemc-1896165602.html
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москва, noize mc (иван алексеев), московский городской суд
Шоубиз, Москва, Noize MC (Иван Алексеев), Московский городской суд
Суд признал законным штраф Noize MC* за отсутствие плашки иноагента
Суд в Москве признал законным штраф Noize MC за отсутствие плашки иноагента
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московский городской суд признал законным штраф в размере 30 тысяч рублей, назначенный признанному иноагентом музыканту Ивану Алексееву* (Noize MC*) за отсутствие соответствующей плашки в публикациях в интернете, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановление Кузьминского суда Москвы
оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
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Данный штраф Алексееву Кузьминский суд Москвы назначил в июне 2023 года из-за неуказания им своего статуса иностранного агента в постах в социальной сети "ВКонтакте".
В ноябре прошлого года музыканта также оштрафовали на 30 тысяч за непредоставление иноагентской отчетности в Минюст.
В реестр иностранных агентов Алексеев* попал осенью 2022 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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