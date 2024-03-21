Рейтинг@Mail.ru
В РСПП предложили увязать размер налоговых вычетов с инвестициями - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/shokhin-1934737018.html
В РСПП предложили увязать размер налоговых вычетов с инвестициями
В РСПП предложили увязать размер налоговых вычетов с инвестициями - РИА Новости, 21.03.2024
В РСПП предложили увязать размер налоговых вычетов с инвестициями
Крупный российский бизнес предлагает увязать размер налоговых вычетов с инвестициями и хочет обсудить это с Минфином, Минэкономразвития и ФНС, сообщил глава... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T16:17
2024-03-21T16:17
экономика
александр шохин
владимир путин
дмитрий киселев
российский союз промышленников и предпринимателей
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878264596_0:19:3136:1783_1920x0_80_0_0_1ded0e6510722b102ae3de78d6d2fc6d.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупный российский бизнес предлагает увязать размер налоговых вычетов с инвестициями и хочет обсудить это с Минфином, Минэкономразвития и ФНС, сообщил глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Глава государства в послании Федеральному собранию выступил с инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями. Позднее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что общество воспримет прогрессию нормально и в целом к этому готово. А в ходе встречи с кандидатами в президенты сказал, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте, но все же нужно аккуратно внести изменения в налоговую систему, чтобы она была справедливой и стабильной на протяжении как минимум шести лет. "В частности, мы ставили вопрос, в том числе и встречаясь с вами, Владимир Владимирович, о том, чтобы эта справедливость в уплате налогов выражалась в том, что кто больше инвестирует – тому больше должно быть и вычетов налоговых, инвестиционных. У нас есть предложение о том, как сделать эти вычеты более прозрачными, востребованными и действительно учитывающими не только инвестиции в основной капитал, но и в социальные проекты: в экологию, в территории присутствия, в социальные объекты", - сказал Шохин. "Мы хотели бы по этим вопросам с министерством финансов, с министерством экономического развития, налоговой службой провести диалог", - добавил глава РСПП. По его словам, идея касается и подоходного налога. "Понимаем, что здесь дифференциация НДФЛ назрела, но мы хотели бы, чтобы это действительно было тоже связано с теми же инвестиционными вычетами для граждан, которые инвестируют, например, в долгосрочные бумаги", - уточнил Шохин.
https://ria.ru/20240320/nalog-1934438015.html
https://rsport.ria.ru/20240229/gto-1930265610.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878264596_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_083c49954155a65f5582ef120fa04921.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, александр шохин, владимир путин, дмитрий киселев, российский союз промышленников и предпринимателей, министерство финансов рф (минфин россии), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Александр Шохин, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Российский союз промышленников и предпринимателей, Министерство финансов РФ (Минфин России), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В РСПП предложили увязать размер налоговых вычетов с инвестициями

Шохин: бизнес предложил увязать размер налоговых вычетов с инвестициями

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Крупный российский бизнес предлагает увязать размер налоговых вычетов с инвестициями и хочет обсудить это с Минфином, Минэкономразвития и ФНС, сообщил глава РСПП Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Глава государства в послании Федеральному собранию выступил с инициативой более справедливого распределения налогового бремени как между физлицами, так и между компаниями. Позднее в интервью журналисту Дмитрию Киселеву Путин заявил, что общество воспримет прогрессию нормально и в целом к этому готово. А в ходе встречи с кандидатами в президенты сказал, что ожидает серьезных дискуссий в парламенте, но все же нужно аккуратно внести изменения в налоговую систему, чтобы она была справедливой и стабильной на протяжении как минимум шести лет.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В СРЗП призвали ввести налог на сверхприбыль банковских организаций
20 марта, 12:31
«
"В частности, мы ставили вопрос, в том числе и встречаясь с вами, Владимир Владимирович, о том, чтобы эта справедливость в уплате налогов выражалась в том, что кто больше инвестирует – тому больше должно быть и вычетов налоговых, инвестиционных. У нас есть предложение о том, как сделать эти вычеты более прозрачными, востребованными и действительно учитывающими не только инвестиции в основной капитал, но и в социальные проекты: в экологию, в территории присутствия, в социальные объекты", - сказал Шохин.
"Мы хотели бы по этим вопросам с министерством финансов, с министерством экономического развития, налоговой службой провести диалог", - добавил глава РСПП.
По его словам, идея касается и подоходного налога. "Понимаем, что здесь дифференциация НДФЛ назрела, но мы хотели бы, чтобы это действительно было тоже связано с теми же инвестиционными вычетами для граждан, которые инвестируют, например, в долгосрочные бумаги", - уточнил Шохин.
Участница сдачи ГТО в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Госдуме проработают вопрос налогового вычета для сдавших нормы ГТО
29 февраля, 14:52
 
ЭкономикаАлександр ШохинВладимир ПутинДмитрий КиселевРоссийский союз промышленников и предпринимателейМинистерство финансов РФ (Минфин России)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала