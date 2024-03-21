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Путин примет в Кремле главу РСПП
Путин примет в Кремле главу РСПП - РИА Новости, 21.03.2024
Путин примет в Кремле главу РСПП
Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу в Кремле с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным,... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:19
2024-03-21T13:19
2024-03-21T13:19
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
александр шохин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу в Кремле с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, у него сегодня идут рабочие встречи... Сегодня из публичного будет встреча с Александром Шохиным, президентом РСПП. Он будет общаться с главой государства в Кремле. Другие встречи непубличного характера", - сказал журналистам Песков. Также он уточнил, что Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор. "Во второй половине дня ждем телефонный разговор, потому что продолжают поступать поздравления по итогам выборов", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240320/rspp-1934438802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин примет в Кремле главу РСПП
Песков: Путин в Кремле встретится с главой РСПП Шохиным
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу в Кремле с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Путин работает в Кремле, у него сегодня идут рабочие встречи... Сегодня из публичного будет встреча с Александром Шохиным, президентом РСПП. Он будет общаться с главой государства в Кремле. Другие встречи непубличного характера", - сказал журналистам Песков.
Также он уточнил, что Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор. "Во второй половине дня ждем телефонный разговор, потому что продолжают поступать поздравления по итогам выборов", - добавил Песков.
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