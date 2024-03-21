https://ria.ru/20240321/shokhin-1934677255.html

Путин примет в Кремле главу РСПП

Путин примет в Кремле главу РСПП - РИА Новости, 21.03.2024

Путин примет в Кремле главу РСПП

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу в Кремле с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным,... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:19

2024-03-21T13:19

2024-03-21T13:19

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

александр шохин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу в Кремле с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Путин работает в Кремле, у него сегодня идут рабочие встречи... Сегодня из публичного будет встреча с Александром Шохиным, президентом РСПП. Он будет общаться с главой государства в Кремле. Другие встречи непубличного характера", - сказал журналистам Песков. Также он уточнил, что Путин в четверг проведёт международный телефонный разговор. "Во второй половине дня ждем телефонный разговор, потому что продолжают поступать поздравления по итогам выборов", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240320/rspp-1934438802.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей