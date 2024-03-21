https://ria.ru/20240321/shkola-1934682278.html
В ГД хотят запретить слово "школа" в названиях организаций без лицензий
В ГД хотят запретить слово "школа" в названиях организаций без лицензий - РИА Новости, 21.03.2024
В ГД хотят запретить слово "школа" в названиях организаций без лицензий
Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю комитета ГД по образованию Сергею Кабышеву с предложением запретить использовать слова "университет",... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:33
2024-03-21T13:33
2024-03-21T13:33
общество
яна лантратова
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Яна Лантратова обратилась к председателю комитета ГД по образованию Сергею Кабышеву с предложением запретить использовать слова "университет", "школа" и подобные в названиях организаций, которые не имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности, заявила парламентарий. В четверг в Госдуме проходит первое заседание рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства в сфере инфобизнеса и блогосферы. "Я вчера также обратилась к представителю профильного комитета по высшему образованию и науке Сергею Владимировичу Кабышеву с этой инициативой, и тоже нахожу поддержку у председателя, так что, тогда, может быть, все вместе такую инициативу и предложим Государственной Думе", - сказала Лантратова, комментируя выступление заместителя руководителя Рособрнадзора Евгения Семченко, который заявил о поддержке данной инициативы.
https://ria.ru/20240320/detsad-1934494465.html
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общество, яна лантратова, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Яна Лантратова, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
В ГД хотят запретить слово "школа" в названиях организаций без лицензий
В ГД хотят запретить слово "университет" в названиях организаций без лицензий