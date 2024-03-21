https://ria.ru/20240321/serbiya-1934660840.html

Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии

Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии - РИА Новости, 21.03.2024

Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, в ходе которой планируется обсудить вопросы двустороннего РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:19

2024-03-21T12:19

2024-03-21T12:48

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид сербии

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, в ходе которой планируется обсудить вопросы двустороннего характера, а также международную повестку дня, передает корреспондент РИА Новости.Предыдущая их встреча прошла на полях Анталийского дипломатического форума в начале марта, а до этого на полях совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии в ноябре 2023 года.Как сообщили в российском дипведомстве в преддверии визита, стороны планируют обсудить вопросы двустороннего российско-сербского политического и экономического взаимодействия, обменяться мнениями о ситуации в Косово и в Балканском регионе в целом, а также по актуальным международным проблемам.Министры могут также обсудить на переговорах вопрос поставок газа: гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович сообщил ранее, что Белград хочет увеличить объемы поставок голубого топлива из России до более чем 3 миллиардов кубических метров в год и рассчитывает на сотрудничество в этом с "Газпромом".Еще одной темой для обсуждения может стать безопасность: в конце 2023 года Лавров заявил РИА Новости, что Россия и Сербия нацелены на развитие сотрудничества во многих сферах, в том числе и по этому вопросу.В сентябре 2023 года президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград оплатил в России комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент". Комплекс РЭБ "Репеллент" уже прибыл в Сербию и был представлен гражданам в ходе смотра вооружений в феврале.Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35, бывших в употреблении у Кипра. В ноябре 2023 года глава сербского государства осмотрел на военном аэродром под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич также отмечал, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.Кроме того, власти Сербии регулярно высказывают благодарность РФ за поддержку территориальной целостности по вопросу Косово и Метохии, прежде всего в Совбезе ООН.Москва ранее поддержала запрос Белграда о заседании СБ ООН, посвященном осложнению ситуации в Косово. На нем Вучич подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала власти Косово "преступным режимом", который перешел к активной фазе "сербских этнических чисток". По ее словам, положение сербов Косово ухудшается день ото дня, а нарушения основополагающей резолюции СБ ООН 1244 стали "мрачной рутиной", уровень межэтнической напряженности стремительно нарастает.

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https://ria.ru/20240316/vuchich-1933513089.html

https://ria.ru/20240306/otnosheniya-1931598708.html

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Кирилл Волков

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