Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии
Лавров проводит встречу в Москве с главой МИД Сербии Дачичем
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи в Москве. 21 марта 2024
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич во время встречи в Москве. 21 марта 2024
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем, в ходе которой планируется обсудить вопросы двустороннего характера, а также международную повестку дня, передает корреспондент РИА Новости.
Предыдущая их встреча прошла на полях Анталийского дипломатического форума в начале марта, а до этого на полях совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северной Македонии в ноябре 2023 года.
Как сообщили в российском дипведомстве в преддверии визита, стороны планируют обсудить вопросы двустороннего российско-сербского политического и экономического взаимодействия, обменяться мнениями о ситуации в Косово и в Балканском регионе в целом, а также по актуальным международным проблемам.
Министры могут также обсудить на переговорах вопрос поставок газа: гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович сообщил ранее, что Белград хочет увеличить объемы поставок голубого топлива из России до более чем 3 миллиардов кубических метров в год и рассчитывает на сотрудничество в этом с "Газпромом".
В сентябре 2023 года президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград оплатил в России комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха" и мобильную систему радиоподавления "Репеллент". Комплекс РЭБ "Репеллент" уже прибыл в Сербию и был представлен гражданам в ходе смотра вооружений в феврале.
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В 2022-2023 годах Белград планировал купить четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35, бывших в употреблении у Кипра. В ноябре 2023 года глава сербского государства осмотрел на военном аэродром под Белградом приобретенные на Кипре 11 вертолетов Ми-35П. В декабре 2021 года в страну прибыли приобретенные в РФ ПТРК "Корнет". За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Вучич также отмечал, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
Кроме того, власти Сербии регулярно высказывают благодарность РФ за поддержку территориальной целостности по вопросу Косово и Метохии, прежде всего в Совбезе ООН.
Москва ранее поддержала запрос Белграда о заседании СБ ООН, посвященном осложнению ситуации в Косово. На нем Вучич подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских властей с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала власти Косово "преступным режимом", который перешел к активной фазе "сербских этнических чисток". По ее словам, положение сербов Косово ухудшается день ото дня, а нарушения основополагающей резолюции СБ ООН 1244 стали "мрачной рутиной", уровень межэтнической напряженности стремительно нарастает.