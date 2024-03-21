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Жительница Кубани снова стала мамой и бабушкой в один год

Жительница Кубани снова стала мамой и бабушкой в один год - РИА Новости, 21.03.2024

Жительница Кубани снова стала мамой и бабушкой в один год

Светлана Халимова из Краснодара, установившая рекорд России, родив детей с разницей в 34 года, стала мамой и бабушкой с разницей в неделю, об этом она... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T19:03

2024-03-21T19:03

2024-03-21T19:40

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КРАСНОДАР, 21 мар — РИА Новости. Светлана Халимова из Краснодара, установившая рекорд России, родив детей с разницей в 34 года, стала мамой и бабушкой с разницей в неделю, об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.По ее словам, в 2023 году в возрасте 51 года она родила дочь Ясмину и подала заявку в Книгу рекордов России как самая возрастная роженица. По этому показателю женщина рекордсменкой не стала, зато организаторы сообщили ей, что она поставила другой рекорд страны — по наибольшей разнице в возрасте между братом и сестрой. Так, дочь Светланы на 34 года младше старшего сына Сергея."Отсутствие внуков сыграло роль в моем решении, что у меня будет ребенок. Сын и невестка прожили уже 11 лет к тому моменту, у них не получалось… И когда мы только попробовали и сразу забеременели, я была настолько ошарашена, что сделала три теста… Проходит две недели, приходит ответ от невестки и тоже три теста, все положительные… спрашиваю, почему три. Она говорит, пример старших", — рассказал Светлана.По ее словам, внук и дочка родились с разницей всего в неделю."Третьего апреля родилась Ясминка, а 11-го апреля Миша", — заявила она. Светлана добавила, что она родилась в Красноярске, а в Краснодар переехала в 2011 году. Первого ребенка она родила еще в 16 лет. По словам собеседницы агентства, тогда ее первого мужа поддержали родители с обеих сторон, поэтому девушка смогла продолжить учиться и работать. Тем не менее брак продлился недолго: первый муж разбился в ДТП через 4,5 года после их совместной жизни.Новый супруг женщины и отец Ясмины Нуриддин младше Светланы на 21 год. По ее словам, разница эта не чувствуется. Пара не собирается останавливаться и хочет еще детей. В частности, Светлана обещала мужу сына.

https://ria.ru/20231215/rody-1915937770.html

https://ria.ru/20240216/imya-1927734249.html

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"Горжусь, что я мама". 51-летняя жительница Кубани родила детей с разницей в 34 года Светлана Халимова из Краснодара, установившая рекорд России, родив детей с разницей в 34 года, рассказала РИА Новости, что стала мамой и бабушкой с разницей в неделю. 2024-03-21T19:03 true PT2M47S

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