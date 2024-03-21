https://ria.ru/20240321/sderzhivanie-1934717631.html
СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию
СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 21.03.2024
СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию
Вывод сил США из Европы может вынудить некоторые европейские страны начать наращивать арсеналы ядерного оружия или заключить двусторонние договоренности с... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:28
2024-03-21T15:28
2024-03-21T15:28
евросоюз
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в мире
ядерное оружие
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вывод сил США из Европы может вынудить некоторые европейские страны начать наращивать арсеналы ядерного оружия или заключить двусторонние договоренности с Россией, пишет журнал Foreign Affairs. Как отмечает издание, ЕС уже работает над интеграцией в сфере обороны, однако у него может не быть достаточно времени для постепенного объединения сил. На фоне смены поколений в руководстве США маловероятно, что Вашингтон в дальнейшем будет предоставлять Европе необходимый ей уровень поддержки. Вне зависимости от того, кто будет сидеть в Белом доме, взаимодействие США в рамках НАТО, скорее всего, в любом случае ослабнет. "Внезапный вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу принять решительные меры... В вопросе ядерного сдерживания некоторые европейские страны могут поспешно начать наращивать свои собственные арсеналы или заключить двусторонние договоренности с России, что создаст глубокий раскол в ЕС и будет способствовать... распространению ядерного оружия", - говорится в публикации журнала. Как считает автор статьи, эксперт Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн, лидеры НАТО должны выступить за более значимую роль Европы в альянсе в ходе предстоящего саммита в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html
https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евросоюз, россия, сша, в мире, ядерное оружие
Евросоюз, Россия, США, В мире, Ядерное оружие
СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию
Foreign Affairs: ЕС может пойти на сделку с Россией при выводе ядерных сил США
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вывод сил США из Европы может вынудить некоторые европейские страны начать наращивать арсеналы ядерного оружия или заключить двусторонние договоренности с Россией, пишет журнал Foreign Affairs.
Как отмечает издание, ЕС
уже работает над интеграцией в сфере обороны, однако у него может не быть достаточно времени для постепенного объединения сил. На фоне смены поколений в руководстве США маловероятно, что Вашингтон
в дальнейшем будет предоставлять Европе необходимый ей уровень поддержки. Вне зависимости от того, кто будет сидеть в Белом доме, взаимодействие США в рамках НАТО
, скорее всего, в любом случае ослабнет.
Репетиция войны: Европе придется заплатить своей кровью
"Внезапный вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу принять решительные меры... В вопросе ядерного сдерживания некоторые европейские страны могут поспешно начать наращивать свои собственные арсеналы или заключить двусторонние договоренности с России, что создаст глубокий раскол в ЕС и будет способствовать... распространению ядерного оружия", - говорится в публикации журнала.
Как считает автор статьи, эксперт Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн, лидеры НАТО должны выступить за более значимую роль Европы в альянсе в ходе предстоящего саммита в Вашингтоне.
Для Европы война против России становится неизбежной