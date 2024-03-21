https://ria.ru/20240321/sderzhivanie-1934717631.html

СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию

СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию - РИА Новости, 21.03.2024

СМИ назвали условие сделки Европы с Россией по ядерному сдерживанию

Вывод сил США из Европы может вынудить некоторые европейские страны начать наращивать арсеналы ядерного оружия или заключить двусторонние договоренности с... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:28

2024-03-21T15:28

2024-03-21T15:28

евросоюз

россия

сша

в мире

ядерное оружие

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Вывод сил США из Европы может вынудить некоторые европейские страны начать наращивать арсеналы ядерного оружия или заключить двусторонние договоренности с Россией, пишет журнал Foreign Affairs. Как отмечает издание, ЕС уже работает над интеграцией в сфере обороны, однако у него может не быть достаточно времени для постепенного объединения сил. На фоне смены поколений в руководстве США маловероятно, что Вашингтон в дальнейшем будет предоставлять Европе необходимый ей уровень поддержки. Вне зависимости от того, кто будет сидеть в Белом доме, взаимодействие США в рамках НАТО, скорее всего, в любом случае ослабнет. "Внезапный вывод американских войск из НАТО может вынудить Европу принять решительные меры... В вопросе ядерного сдерживания некоторые европейские страны могут поспешно начать наращивать свои собственные арсеналы или заключить двусторонние договоренности с России, что создаст глубокий раскол в ЕС и будет способствовать... распространению ядерного оружия", - говорится в публикации журнала. Как считает автор статьи, эксперт Вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Макс Бергманн, лидеры НАТО должны выступить за более значимую роль Европы в альянсе в ходе предстоящего саммита в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240312/repetitsiya-1932341181.html

https://ria.ru/20240317/evropa-1933615559.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, россия, сша, в мире, ядерное оружие