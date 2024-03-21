https://ria.ru/20240321/sboy-1934809310.html
Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network
Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network - РИА Новости, 21.03.2024
Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network
Пользователи Playstation Network из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:40
2024-03-21T21:40
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи Playstation Network из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным портала, сбои начались в районе 19.40 мск. Жалобы поступают из США, Германии, Великобритании, а также Нидерландов, Франции, Италии и других стран. В основном сообщается о проблемах при соединении с сервером, а также с авторизацией и работой Playstation Store.
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Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network
Downdetector: пользователи пожаловались на сбои Playstation Network