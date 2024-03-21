https://ria.ru/20240321/sboy-1934809310.html

Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network

Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network - РИА Новости, 21.03.2024

Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network

Пользователи Playstation Network из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T21:40

2024-03-21T21:40

2024-03-21T21:40

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи Playstation Network из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным портала, сбои начались в районе 19.40 мск. Жалобы поступают из США, Германии, Великобритании, а также Нидерландов, Франции, Италии и других стран. В основном сообщается о проблемах при соединении с сервером, а также с авторизацией и работой Playstation Store.

https://ria.ru/20240227/rossiya-1929723255.html

сша

германия

великобритания

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в мире, сша, германия, великобритания