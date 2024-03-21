Рейтинг@Mail.ru
Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/sboy-1934809310.html
Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network
Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network - РИА Новости, 21.03.2024
Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network
Пользователи Playstation Network из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T21:40
2024-03-21T21:40
в мире
сша
германия
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364725_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_2e6e382301157d4a9c589cabdc62a9ca.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи Playstation Network из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов. По данным портала, сбои начались в районе 19.40 мск. Жалобы поступают из США, Германии, Великобритании, а также Нидерландов, Франции, Италии и других стран. В основном сообщается о проблемах при соединении с сервером, а также с авторизацией и работой Playstation Store.
https://ria.ru/20240227/rossiya-1929723255.html
сша
германия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585364725_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8958317692b0557d01f62e312fa10108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, германия, великобритания
В мире, США, Германия, Великобритания
Пользователи из разных стран пожаловались на сбои Playstation Network

Downdetector: пользователи пожаловались на сбои Playstation Network

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДевушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation
Девушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Девушка тестирует новую игровую приставку Sony PlayStation. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Пользователи Playstation Network из ряда стран жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По данным портала, сбои начались в районе 19.40 мск. Жалобы поступают из США, Германии, Великобритании, а также Нидерландов, Франции, Италии и других стран.
В основном сообщается о проблемах при соединении с сервером, а также с авторизацией и работой Playstation Store.
Логотип компании LG Electronics - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Магазины LG и Bosch в России закрыты, торговые точки Sony работают
27 февраля, 11:12
 
В миреСШАГерманияВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала