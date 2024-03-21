https://ria.ru/20240321/sboy-1934704930.html
Калининградские власти сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы
Калининградские власти сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы - РИА Новости, 21.03.2024
Калининградские власти сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы
Калининградские власти сообщили о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:39
2024-03-21T14:39
2024-03-21T14:39
в мире
литва
россия
калининград
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781285602_0:149:3120:1905_1920x0_80_0_0_8cf28136438b14f91a30ecc829985678.jpg
КАЛИНИНГРАД, 21 мар - РИА Новости. Калининградские власти сообщили о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а утром в четверг пропустила только четыре фуры. "С 23.00 (0.00 мск) 20 марта до 11.00 (12.00 мск) 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства, в 11.00 сегодня запустила четыре автомобиля от нас. По нашей информации связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем", - сказал журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков. Ранее Калининградская таможня сообщила, что на границе с Литвой скопилось 165 фур: 140 перед пунктом пропуска и 25 на нейтральной полосе уже оформленные российскими таможенниками. В среду за день литовская таможня оформила 28 грузовиков. "Мы разослали предупреждение всем участникам внешнеэкономической деятельности с информацией о том, что на границе Калининграда и Литвы скопилась большая очередь", - сказали РИА Новости в пресс-службе таможне. По сообщению Telegram-канала МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Чернышевское, отставание от зарезервированного времени - 338 часов. Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один - МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
https://ria.ru/20230909/litva-1895140086.html
https://ria.ru/20240307/litva-1931624587.html
литва
россия
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781285602_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_65fbe69757b388610632bbd711726d83.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, россия, калининград
В мире, Литва, Россия, Калининград
Калининградские власти сообщили о масштабном сбое таможенной системы Литвы
Калининградские власти: произошел сбой в информационной системе таможни Литвы
КАЛИНИНГРАД, 21 мар - РИА Новости. Калининградские власти сообщили о масштабном сбое информационной системы литовской таможни, которая в ночь на четверг не приняла ни одного грузовика из РФ, а утром в четверг пропустила только четыре фуры.
«
"С 23.00 (0.00 мск) 20 марта до 11.00 (12.00 мск) 21 марта литовская сторона не приняла ни одного грузового транспортного средства, в 11.00 сегодня запустила четыре автомобиля от нас. По нашей информации связано это с масштабным сбоем в работе литовских таможенных информационных систем", - сказал журналистам пресс-секретарь губернатора Дмитрий Лысков.
Зато России больно: Литва решила сколлапсировать красиво
Ранее Калининградская таможня сообщила, что на границе с Литвой скопилось 165 фур: 140 перед пунктом пропуска и 25 на нейтральной полосе уже оформленные российскими таможенниками. В среду за день литовская таможня оформила 28 грузовиков.
"Мы разослали предупреждение всем участникам внешнеэкономической деятельности с информацией о том, что на границе Калининграда и Литвы скопилась большая очередь", - сказали РИА Новости в пресс-службе таможне.
По сообщению Telegram-канала МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска) Чернышевское, отставание от зарезервированного времени - 338 часов.
Ранее Росгранстрой отмечал, что ситуация обусловлена тем, что из четырех пунктов пропуска на границе с Литвой сегодня работает только один - МАПП Чернышевское (на литовской стороне Кибартай). Весь грузовой трафик сконцентрирован на этом погранпереходе.
МИД России пригрозил Литве ответом за конфискацию автомобилей