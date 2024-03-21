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В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост - РИА Новости, 21.03.2024
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17:08 21.03.2024 (обновлено: 17:18 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/sanktsii-1934754842.html
В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост
В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост - РИА Новости, 21.03.2024
В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост
Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект о введении санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост, следует из итогов... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:08
2024-03-21T17:18
крымский мост
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект о введении санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост, следует из итогов голосования.Соответствующий законопроект требует введения санкций в отношении любого иностранца, участвующего в строительстве, техобслуживании или ремонте тоннеля или моста, соединяющего материковую часть РФ с Крымским полуостровом.За проект проголосовали 49 законодателей, против - один.После рассмотрения законопроекта профильным комитетом его рассмотрит палата.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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крымский мост, россия, сша, в мире
Крымский мост, Россия, США, В мире
В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост

Комитет в США одобрил проект санкций иностранцам, обслуживающим Крымский мост

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект о введении санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост, следует из итогов голосования.
Соответствующий законопроект требует введения санкций в отношении любого иностранца, участвующего в строительстве, техобслуживании или ремонте тоннеля или моста, соединяющего материковую часть РФ с Крымским полуостровом.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
Байден объявил войну на два фронта
9 марта, 08:00
За проект проголосовали 49 законодателей, против - один.
После рассмотрения законопроекта профильным комитетом его рассмотрит палата.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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