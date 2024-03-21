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В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост
В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост - РИА Новости, 21.03.2024
В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост
Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект о введении санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост, следует из итогов... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:08
2024-03-21T17:08
2024-03-21T17:18
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ВАШИНГТОН, 21 мар - РИА Новости. Комитет по иностранным делам палаты представителей США одобрил проект о введении санкций против иностранных лиц, обслуживающих Крымский мост, следует из итогов голосования.Соответствующий законопроект требует введения санкций в отношении любого иностранца, участвующего в строительстве, техобслуживании или ремонте тоннеля или моста, соединяющего материковую часть РФ с Крымским полуостровом.За проект проголосовали 49 законодателей, против - один.После рассмотрения законопроекта профильным комитетом его рассмотрит палата.
https://ria.ru/20240309/bayden-1931936896.html
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крымский мост, россия, сша, в мире
Крымский мост, Россия, США, В мире
В США одобрили проект санкций для иностранцев, обслуживающих Крымский мост
Комитет в США одобрил проект санкций иностранцам, обслуживающим Крымский мост