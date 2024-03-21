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Премьер Эстонии предложила расширить санкции против России - РИА Новости, 21.03.2024
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15:57 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/sanktsii-1934729244.html
Премьер Эстонии предложила расширить санкции против России
Премьер Эстонии предложила расширить санкции против России - РИА Новости, 21.03.2024
Премьер Эстонии предложила расширить санкции против России
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предлагает ограничить экспорт технологий в Россию и ввести более высокие импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T15:57
2024-03-21T15:57
специальная военная операция на украине
россия
эстония
кайя каллас
евросоюз
европейский инвестиционный банк
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предлагает ограничить экспорт технологий в Россию и ввести более высокие импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ, сообщила в четверг пресс-служба эстонского правительства. Каллас в четверг и пятницу примет участие в саммите ЕС в Брюсселе, где основными темами будут помощь Украине и укрепление европейской оборонной промышленности. "Мы должны продолжить расширение санкций, в частности, ограничить экспорт технологий в Россию и ввести более высокие импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ", - приводит пресс-служба слова Каллас, сказанные накануне отъезда в Брюссель. Премьер также отметила важность укрепления оборонной готовности Евросоюза. "Нам нужно быстро обсудить, как Европейский инвестиционный банк может инвестировать в оборонную промышленность. Частный капитал также необходимо поощрять, и мы должны серьезно рассмотреть возможность выпуска оборонных облигаций", - заявила Каллас. По словам премьера, сейчас "на карту поставлено будущее архитектуры безопасности не только Украины, но также Европы и всего мира".
https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html
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россия, эстония, кайя каллас, евросоюз, европейский инвестиционный банк, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Специальная военная операция на Украине, Россия, Эстония, Кайя Каллас, Евросоюз, Европейский инвестиционный банк, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
Премьер Эстонии предложила расширить санкции против России

Премьер Эстонии Каллас предложила ограничить экспорт технологий в Россию

© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / Christophe Ena
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предлагает ограничить экспорт технологий в Россию и ввести более высокие импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ, сообщила в четверг пресс-служба эстонского правительства.
Каллас в четверг и пятницу примет участие в саммите ЕС в Брюсселе, где основными темами будут помощь Украине и укрепление европейской оборонной промышленности.
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"Мы должны продолжить расширение санкций, в частности, ограничить экспорт технологий в Россию и ввести более высокие импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ", - приводит пресс-служба слова Каллас, сказанные накануне отъезда в Брюссель.
Премьер также отметила важность укрепления оборонной готовности Евросоюза. "Нам нужно быстро обсудить, как Европейский инвестиционный банк может инвестировать в оборонную промышленность. Частный капитал также необходимо поощрять, и мы должны серьезно рассмотреть возможность выпуска оборонных облигаций", - заявила Каллас.
По словам премьера, сейчас "на карту поставлено будущее архитектуры безопасности не только Украины, но также Европы и всего мира".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭстонияКайя КалласЕвросоюзЕвропейский инвестиционный банкСанкции в отношении РоссииРеакция на санкции
 
 
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