https://ria.ru/20240321/sanktsii-1934729244.html

Премьер Эстонии предложила расширить санкции против России

Премьер Эстонии предложила расширить санкции против России - РИА Новости, 21.03.2024

Премьер Эстонии предложила расширить санкции против России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предлагает ограничить экспорт технологий в Россию и ввести более высокие импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T15:57

2024-03-21T15:57

2024-03-21T15:57

специальная военная операция на украине

россия

эстония

кайя каллас

евросоюз

европейский инвестиционный банк

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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ХЕЛЬСИНКИ, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предлагает ограничить экспорт технологий в Россию и ввести более высокие импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ, сообщила в четверг пресс-служба эстонского правительства. Каллас в четверг и пятницу примет участие в саммите ЕС в Брюсселе, где основными темами будут помощь Украине и укрепление европейской оборонной промышленности. "Мы должны продолжить расширение санкций, в частности, ограничить экспорт технологий в Россию и ввести более высокие импортные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из РФ", - приводит пресс-служба слова Каллас, сказанные накануне отъезда в Брюссель. Премьер также отметила важность укрепления оборонной готовности Евросоюза. "Нам нужно быстро обсудить, как Европейский инвестиционный банк может инвестировать в оборонную промышленность. Частный капитал также необходимо поощрять, и мы должны серьезно рассмотреть возможность выпуска оборонных облигаций", - заявила Каллас. По словам премьера, сейчас "на карту поставлено будущее архитектуры безопасности не только Украины, но также Европы и всего мира".

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, эстония, кайя каллас, евросоюз, европейский инвестиционный банк, санкции в отношении россии, реакция на санкции