Рейтинг@Mail.ru
Эксперт прокомментировал идею создания в США большого грузового самолета - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/samolet-1934635980.html
Эксперт прокомментировал идею создания в США большого грузового самолета
Эксперт прокомментировал идею создания в США большого грузового самолета - РИА Новости, 21.03.2024
Эксперт прокомментировал идею создания в США большого грузового самолета
Идея американского стартапа создать самый большой грузовой самолет в мире в краткие сроки - авантюра, тем более что проблема подобной грузоподъемности уже была... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:07
2024-03-21T11:07
технологии
ссср
сша
ан-124
ил-96
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_b10969b54fc85a4eccc9baca3d923048.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Идея американского стартапа создать самый большой грузовой самолет в мире в краткие сроки - авантюра, тем более что проблема подобной грузоподъемности уже была решена в СССР, такое мнение высказал РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров. Накануне телекомпания CNN сообщила о том, что американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире, предназначенный для перевозки лопастей для ветряных турбин. Длина самолета составит 108,5 метра, грузоподъемность около 80 тонн, высота 24 метра и размах крыльев 80 метров. Предполагается, что коммерческая эксплуатация воздушного судна начнется уже в 2027 году, но CNN не нашли подтверждений данных сроков на сайте стартапа, как следует из публикации издания. "Для какого-то стартапа это точно задача не по зубам. А заявляемый 2027 год сразу указывает на то, что это авантюристы. На создание такого самолета необходимо минимум 10 лет", - сказал Гусаров. Эксперт добавил, что в плане грузоподъемности никаких проблем нет. "80 тонн - не такая уж большая грузоподъемность. Столько берет на борт Ил-96-400Т. А Ан-124 "Руслан" значительно больше. А вот заявляемые размеры несколько настораживают", - рассказал Гусаров. "108 метров - это в полтора раза длиннее "Руслана". Проблема в том, что конструкция самолета должна быть прочная, но одновременно легкая. Чтобы решить такую наисложнейшую задачу в СССР при создании "Руслана" потребовались силы не только авиационных конструкторских бюро, но и многих научных институтов. В СССР такую задачу решили, а в США, с ее мощной промышленностью даже не рискнули браться", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230904/samolet-1894054925.html
https://ria.ru/20230902/oruzhie-1893714643.html
ссср
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, ссср, сша, ан-124, ил-96
Технологии, СССР, США, Ан-124, Ил-96
Эксперт прокомментировал идею создания в США большого грузового самолета

Эксперт назвал идею создания в США самого большого грузового самолета авантюрой

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Идея американского стартапа создать самый большой грузовой самолет в мире в краткие сроки - авантюра, тем более что проблема подобной грузоподъемности уже была решена в СССР, такое мнение высказал РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров.
Накануне телекомпания CNN сообщила о том, что американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире, предназначенный для перевозки лопастей для ветряных турбин. Длина самолета составит 108,5 метра, грузоподъемность около 80 тонн, высота 24 метра и размах крыльев 80 метров. Предполагается, что коммерческая эксплуатация воздушного судна начнется уже в 2027 году, но CNN не нашли подтверждений данных сроков на сайте стартапа, как следует из публикации издания.
Военнослужащий рядом со стратегическим бомбардировщиком Ту-160 Белый лебедь - РИА Новости, 1920, 04.09.2023
"Жестокая красота". В Китае восхитились смертоносным российским оружием
4 сентября 2023, 12:50
«
"Для какого-то стартапа это точно задача не по зубам. А заявляемый 2027 год сразу указывает на то, что это авантюристы. На создание такого самолета необходимо минимум 10 лет", - сказал Гусаров.
Эксперт добавил, что в плане грузоподъемности никаких проблем нет. "80 тонн - не такая уж большая грузоподъемность. Столько берет на борт Ил-96-400Т. А Ан-124 "Руслан" значительно больше. А вот заявляемые размеры несколько настораживают", - рассказал Гусаров.
"108 метров - это в полтора раза длиннее "Руслана". Проблема в том, что конструкция самолета должна быть прочная, но одновременно легкая. Чтобы решить такую наисложнейшую задачу в СССР при создании "Руслана" потребовались силы не только авиационных конструкторских бюро, но и многих научных институтов. В СССР такую задачу решили, а в США, с ее мощной промышленностью даже не рискнули браться", - заключил эксперт.
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.09.2023
"У русских появилось уникальное оружие". Что обрекло ВСУ на провал
2 сентября 2023, 10:00
 
ТехнологииСССРСШААн-124Ил-96
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала