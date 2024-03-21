https://ria.ru/20240321/samolet-1934635980.html
Эксперт прокомментировал идею создания в США большого грузового самолета
Эксперт прокомментировал идею создания в США большого грузового самолета - РИА Новости, 21.03.2024
Эксперт прокомментировал идею создания в США большого грузового самолета
Идея американского стартапа создать самый большой грузовой самолет в мире в краткие сроки - авантюра, тем более что проблема подобной грузоподъемности уже была... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T11:07
2024-03-21T11:07
2024-03-21T11:07
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Идея американского стартапа создать самый большой грузовой самолет в мире в краткие сроки - авантюра, тем более что проблема подобной грузоподъемности уже была решена в СССР, такое мнение высказал РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров. Накануне телекомпания CNN сообщила о том, что американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире, предназначенный для перевозки лопастей для ветряных турбин. Длина самолета составит 108,5 метра, грузоподъемность около 80 тонн, высота 24 метра и размах крыльев 80 метров. Предполагается, что коммерческая эксплуатация воздушного судна начнется уже в 2027 году, но CNN не нашли подтверждений данных сроков на сайте стартапа, как следует из публикации издания. "Для какого-то стартапа это точно задача не по зубам. А заявляемый 2027 год сразу указывает на то, что это авантюристы. На создание такого самолета необходимо минимум 10 лет", - сказал Гусаров. Эксперт добавил, что в плане грузоподъемности никаких проблем нет. "80 тонн - не такая уж большая грузоподъемность. Столько берет на борт Ил-96-400Т. А Ан-124 "Руслан" значительно больше. А вот заявляемые размеры несколько настораживают", - рассказал Гусаров. "108 метров - это в полтора раза длиннее "Руслана". Проблема в том, что конструкция самолета должна быть прочная, но одновременно легкая. Чтобы решить такую наисложнейшую задачу в СССР при создании "Руслана" потребовались силы не только авиационных конструкторских бюро, но и многих научных институтов. В СССР такую задачу решили, а в США, с ее мощной промышленностью даже не рискнули браться", - заключил эксперт.
https://ria.ru/20230904/samolet-1894054925.html
https://ria.ru/20230902/oruzhie-1893714643.html
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технологии, ссср, сша, ан-124, ил-96
Технологии, СССР, США, Ан-124, Ил-96
Эксперт прокомментировал идею создания в США большого грузового самолета
Эксперт назвал идею создания в США самого большого грузового самолета авантюрой
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Идея американского стартапа создать самый большой грузовой самолет в мире в краткие сроки - авантюра, тем более что проблема подобной грузоподъемности уже была решена в СССР, такое мнение высказал РИА Новости авиаэксперт Роман Гусаров.
Накануне телекомпания CNN сообщила о том, что американский стартап Radia разрабатывает самый большой грузовой самолет в мире, предназначенный для перевозки лопастей для ветряных турбин. Длина самолета составит 108,5 метра, грузоподъемность около 80 тонн, высота 24 метра и размах крыльев 80 метров. Предполагается, что коммерческая эксплуатация воздушного судна начнется уже в 2027 году, но CNN не нашли подтверждений данных сроков на сайте стартапа, как следует из публикации издания.
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«
"Для какого-то стартапа это точно задача не по зубам. А заявляемый 2027 год сразу указывает на то, что это авантюристы. На создание такого самолета необходимо минимум 10 лет", - сказал Гусаров.
Эксперт добавил, что в плане грузоподъемности никаких проблем нет. "80 тонн - не такая уж большая грузоподъемность. Столько берет на борт Ил-96-400Т. А Ан-124 "Руслан" значительно больше. А вот заявляемые размеры несколько настораживают", - рассказал Гусаров.
"108 метров - это в полтора раза длиннее "Руслана". Проблема в том, что конструкция самолета должна быть прочная, но одновременно легкая. Чтобы решить такую наисложнейшую задачу в СССР при создании "Руслана" потребовались силы не только авиационных конструкторских бюро, но и многих научных институтов. В СССР такую задачу решили, а в США, с ее мощной промышленностью даже не рискнули браться", - заключил эксперт.
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