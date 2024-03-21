https://ria.ru/20240321/ryba-1934670414.html

Суд взыскал 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока

Суд взыскал 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока - РИА Новости, 21.03.2024

Суд взыскал 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей, среди которых и "крабовый РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T12:51

2024-03-21T12:51

2024-03-21T13:08

происшествия

дальний восток

южная корея

генеральная прокуратура рф

олег кан

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мар - РИА Новости. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Генпрокуратуры к ряду рыбопромышленников Дальнего Востока на 358,7 миллиарда рублей, среди которых и "крабовый король" Олег Кан, передает корреспондент РИА Новости из суда.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что Генпрокуратура намерена взыскать с 31 компании и 29 человек, среди которых "крабовые короли" Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, сотни миллиардов рублей за незаконный вылов даров моря на Дальнем Востоке.Один иск подан к Дмитрию и Алене Дремлюгам, Юрию Далишневу и другим, второй иск подан в числе прочих к Виктории Ледуковой, Олегу Кану, Александру Кану, Дмитрию Пашову (всего 19 ответчиков) и 21 компании, среди которых ООО "Монерон", ООО "Приморская рыболовная компания", ООО "Аквамарин". Сообщалось, что эти компании были подконтрольны корейской фирме Olves Co., Ltd и имеющему вид на жительство в Южной Корее и скрывшемуся от суда Кану."Взыскать солидарно с Кана О.К. (и других ответчиков) в пользу Российской Федерации ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, в размере 358 миллиардов 706 миллионов 352 тысячи 296 рублей", - зачитал решение судья.Представитель Генпрокуратуры сообщил РИА Новости, что по решению суда в доход государства уже будет обращено имущество на 21 миллиард рублей."В иске уже заложена просьба обратить в доход государства имущество, стоимость которого оценивается в 21 миллиард (рублей). Ущерб будет возмещен частично на эту сумму", - сказал агентству представитель главного надзорного ведомства.Кан заочно проходит по двум уголовным процессам. По делу об организации убийства в 2010 году предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, как считал Кан, к покушению на него, гособвинение в конце января попросило суд приговорить бизнесмена к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, сахалинский рыбопромышленник обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом, контрабанде стратегически важных ресурсов, уклонении от уплаты таможенных платежей и налогов.

https://ria.ru/20240321/instsenirovka-1934590478.html

https://ria.ru/20240311/kontrabanda-1932215717.html

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происшествия, дальний восток, южная корея, генеральная прокуратура рф, олег кан