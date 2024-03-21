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Путин предложил Шохину обсудить взаимодействие властей и бизнеса - РИА Новости, 21.03.2024
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14:19 21.03.2024 (обновлено: 14:30 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/rspp-1934696319.html
Путин предложил Шохину обсудить взаимодействие властей и бизнеса
Путин предложил Шохину обсудить взаимодействие властей и бизнеса - РИА Новости, 21.03.2024
Путин предложил Шохину обсудить взаимодействие властей и бизнеса
Президент России Владимир Путин предложил главе РСПП Александру Шохину обсудить перспективы взаимодействия между властями и предпринимательским сообществом. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:19
2024-03-21T14:30
александр шохин
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе РСПП Александру Шохину обсудить перспективы взаимодействия между властями и предпринимательским сообществом."Мы договаривались увидеться, чтобы обсудить наши текущие вопросы и, что не менее важно, перспективу взаимодействия между объединениями предпринимателей и правительством, администрацией... так скажем, для того чтобы совместно определить будущую работу по важнейшим для бизнеса направлениям. И предлагаю сегодня этим и заняться", - сказал Путин в начале встречи с главой РСПП.
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александр шохин, экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Александр Шохин, Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин предложил Шохину обсудить взаимодействие властей и бизнеса

Путин предложил Шохину обсудить перспективы взаимодействия властей и бизнеса

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время встречи. 21 марта 2024
Президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время встречи. 21 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин во время встречи. 21 марта 2024
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе РСПП Александру Шохину обсудить перспективы взаимодействия между властями и предпринимательским сообществом.
"Мы договаривались увидеться, чтобы обсудить наши текущие вопросы и, что не менее важно, перспективу взаимодействия между объединениями предпринимателей и правительством, администрацией... так скажем, для того чтобы совместно определить будущую работу по важнейшим для бизнеса направлениям. И предлагаю сегодня этим и заняться", - сказал Путин в начале встречи с главой РСПП.
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
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20 марта, 12:33
 
Александр ШохинЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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