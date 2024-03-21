https://ria.ru/20240321/rspp-1934696319.html

Путин предложил Шохину обсудить взаимодействие властей и бизнеса

Путин предложил Шохину обсудить взаимодействие властей и бизнеса - РИА Новости, 21.03.2024

Путин предложил Шохину обсудить взаимодействие властей и бизнеса

Президент России Владимир Путин предложил главе РСПП Александру Шохину обсудить перспективы взаимодействия между властями и предпринимательским сообществом. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:19

2024-03-21T14:19

2024-03-21T14:30

александр шохин

экономика

россия

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил главе РСПП Александру Шохину обсудить перспективы взаимодействия между властями и предпринимательским сообществом."Мы договаривались увидеться, чтобы обсудить наши текущие вопросы и, что не менее важно, перспективу взаимодействия между объединениями предпринимателей и правительством, администрацией... так скажем, для того чтобы совместно определить будущую работу по важнейшим для бизнеса направлениям. И предлагаю сегодня этим и заняться", - сказал Путин в начале встречи с главой РСПП.

https://ria.ru/20240320/rspp-1934438802.html

россия

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Кирилл Волков

александр шохин, экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей