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В Кремле предупредили, что предателей не ждут обратно в России - РИА Новости, 21.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:14 21.03.2024 (обновлено: 23:17 21.03.2024)
https://ria.ru/20240321/rossiya-1934787499.html
В Кремле предупредили, что предателей не ждут обратно в России
В Кремле предупредили, что предателей не ждут обратно в России - РИА Новости, 21.03.2024
В Кремле предупредили, что предателей не ждут обратно в России
Российских граждан, которые уехали после начала спецоперации и встали на сторону врага, обратно не ждут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T19:14
2024-03-21T23:17
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российских граждан, которые уехали после начала спецоперации и встали на сторону врага, обратно не ждут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ"."Если вы внимательно слушали президента, его высказывания — ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно", — сказал он.По словам чиновника, этих предателей необходимо уничтожать. "Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь", — добавил Песков.Во вторник Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, заявил, что Россия будет наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились. За день до этого глава государства прокомментировал попытки диверсий организации "Русский добровольческий корпус"* на российской территории. Он сравнил ДРГ с армией Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны.По словам президента, сейчас существуют четыре такие группы, их общая численность составляет около 2,5 тысячи человек. Как указал Путин, всего во время безуспешных атак киевский режим использовал 1500 боевиков, потери противника составили около 800 человек.Атаки ВСУ на приграничные регионыВ последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, террористы вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 боевую бронированную машину, в том числе 11 БМП Bradley производства США.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html
https://ria.ru/20240207/rusofobiya-1925780539.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), вооруженные силы украины, курская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Вооруженные силы Украины, Курская область, Белгородская область
В Кремле предупредили, что предателей не ждут обратно в России

Песков: в России не станут ждать обратно уехавших, вставших на позицию врага

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российских граждан, которые уехали после начала спецоперации и встали на сторону врага, обратно не ждут, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ".
"Если вы внимательно слушали президента, его высказывания — ведь к чему сводились: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной. А есть те, кто стал врагом. Буквально встал на позиции врага своей страны. Вот это другие. Их здесь не будут ждать, это точно", — сказал он.
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По словам чиновника, этих предателей необходимо уничтожать.
"Слава богу, их не так много, кто встал на этот путь", — добавил Песков.
Во вторник Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии ФСБ, заявил, что Россия будет наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились.
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За день до этого глава государства прокомментировал попытки диверсий организации "Русский добровольческий корпус"* на российской территории. Он сравнил ДРГ с армией Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны.
По словам президента, сейчас существуют четыре такие группы, их общая численность составляет около 2,5 тысячи человек. Как указал Путин, всего во время безуспешных атак киевский режим использовал 1500 боевиков, потери противника составили около 800 человек.

Атаки ВСУ на приграничные регионы

В последние дни ВСУ предприняли целую серию попыток прорваться через российскую границу. В ночь на 12 марта украинские диверсанты после интенсивного обстрела гражданских объектов попытались вторгнуться на территорию Белгородской области на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сподарюшино. Утром того же дня удалось отбить еще четыре атаки ДРГ, планировавших устроить прорыв в районе Теткино в Курской области.
В четверг и пятницу, 14 и 15 марта, террористы вновь пытались зайти в район Сподарюшино и Теткино, а также у села Козинки, но Пограничная служба ФСБ, Росгвардия и войска не позволили этого сделать. Как сообщили в Минобороны, за это время удалось уничтожить порядка 580 украинских боевиков, 19 танков и 21 боевую бронированную машину, в том числе 11 БМП Bradley производства США.
Владимир Путин выступает на расширенном заседании коллегии Федеральной службы безопасности - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Россия накажет предателей
20 марта, 08:00
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Вооруженные силы УкраиныКурская областьБелгородская область
 
 
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