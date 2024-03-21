https://ria.ru/20240321/rossiya-1934765912.html
Россия знает все о действиях главарей киевского режима, заявили в Госдуме
Россия знает все о действиях главарей киевского режима, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.03.2024
Россия знает все о действиях главарей киевского режима, заявили в Госдуме
России известно всё о действиях главарей киевского режима, если возникнет такая необходимость, то их можно уничтожить в любой момент, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:56
2024-03-21T17:56
2024-03-21T17:56
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. России известно всё о действиях главарей киевского режима, если возникнет такая необходимость, то их можно уничтожить в любой момент, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В четверг Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по центрам принятия решений войск Украины, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", уничтожив также базы материально-технического обеспечения и пункты временной дислокации спецназа ВСУ и иностранных наемников. "Это очередное предупреждение – нам о действиях главарей киевского режима всё и всегда известно, и уничтожить их мы можем в любой момент. Что бы там ни рассказывал западной прессе (Владимир) Зеленский, на которого, якобы, было уже больше десяти покушений – была бы необходимость, давно бы убили", - сказал Журавлев. По его словам, у России есть прекрасные возможности для ударов по центрам принятия решений, в том числе и такое высокоточное оружие как гиперзвуковые ракеты "Кинжал", не имеющие аналогов в мире.
https://ria.ru/20240318/udar-1934005087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Россия знает все о действиях главарей киевского режима, заявили в Госдуме
Журавлев: если будет нужно, Россия уничтожит киевских главарей в любой момент
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. России известно всё о действиях главарей киевского режима, если возникнет такая необходимость, то их можно уничтожить в любой момент, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по центрам принятия решений войск Украины
, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", уничтожив также базы материально-технического обеспечения и пункты временной дислокации спецназа ВСУ
и иностранных наемников.
"Это очередное предупреждение – нам о действиях главарей киевского режима всё и всегда известно, и уничтожить их мы можем в любой момент. Что бы там ни рассказывал западной прессе (Владимир) Зеленский, на которого, якобы, было уже больше десяти покушений – была бы необходимость, давно бы убили", - сказал Журавлев.
По его словам, у России есть прекрасные возможности для ударов по центрам принятия решений, в том числе и такое высокоточное оружие как гиперзвуковые ракеты "Кинжал", не имеющие аналогов в мире.
ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ