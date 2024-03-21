Рейтинг@Mail.ru
Россия знает все о действиях главарей киевского режима, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/rossiya-1934765912.html
Россия знает все о действиях главарей киевского режима, заявили в Госдуме
Россия знает все о действиях главарей киевского режима, заявили в Госдуме - РИА Новости, 21.03.2024
Россия знает все о действиях главарей киевского режима, заявили в Госдуме
России известно всё о действиях главарей киевского режима, если возникнет такая необходимость, то их можно уничтожить в любой момент, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T17:56
2024-03-21T17:56
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
алексей журавлев
госдума рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98186/82/981868295_0:322:1473:1151_1920x0_80_0_0_52fbcc4f5465cef58297899ff225e281.jpg
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. России известно всё о действиях главарей киевского режима, если возникнет такая необходимость, то их можно уничтожить в любой момент, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В четверг Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по центрам принятия решений войск Украины, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", уничтожив также базы материально-технического обеспечения и пункты временной дислокации спецназа ВСУ и иностранных наемников. "Это очередное предупреждение – нам о действиях главарей киевского режима всё и всегда известно, и уничтожить их мы можем в любой момент. Что бы там ни рассказывал западной прессе (Владимир) Зеленский, на которого, якобы, было уже больше десяти покушений – была бы необходимость, давно бы убили", - сказал Журавлев. По его словам, у России есть прекрасные возможности для ударов по центрам принятия решений, в том числе и такое высокоточное оружие как гиперзвуковые ракеты "Кинжал", не имеющие аналогов в мире.
https://ria.ru/20240318/udar-1934005087.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98186/82/981868295_0:184:1473:1289_1920x0_80_0_0_8b5427f54ffc0f2541bcdfd7386e2d25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, украина, алексей журавлев , госдума рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Алексей Журавлев , Госдума РФ, Вооруженные силы Украины
Россия знает все о действиях главарей киевского режима, заявили в Госдуме

Журавлев: если будет нужно, Россия уничтожит киевских главарей в любой момент

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАлексей Журавлев
Алексей Журавлев - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Алексей Журавлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. России известно всё о действиях главарей киевского режима, если возникнет такая необходимость, то их можно уничтожить в любой момент, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
В четверг Минобороны РФ сообщило, что Воздушно-космические силы России нанесли ракетный удар по центрам принятия решений войск Украины, в том числе гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", уничтожив также базы материально-технического обеспечения и пункты временной дислокации спецназа ВСУ и иностранных наемников.
"Это очередное предупреждение – нам о действиях главарей киевского режима всё и всегда известно, и уничтожить их мы можем в любой момент. Что бы там ни рассказывал западной прессе (Владимир) Зеленский, на которого, якобы, было уже больше десяти покушений – была бы необходимость, давно бы убили", - сказал Журавлев.
По его словам, у России есть прекрасные возможности для ударов по центрам принятия решений, в том числе и такое высокоточное оружие как гиперзвуковые ракеты "Кинжал", не имеющие аналогов в мире.
Артиллеристы ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
ВС России ударили по месту совещания командиров ВСУ и СБУ
18 марта, 14:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаАлексей ЖуравлевГосдума РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала