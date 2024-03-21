https://ria.ru/20240321/rossiya-1934673424.html

Путин назвал Россию большой и дружной семьей

Путин назвал Россию большой и дружной семьей - РИА Новости, 21.03.2024

Путин назвал Россию большой и дружной семьей

Выборы показали, что Россия сегодня - одна большая и дружная семья, идем вместе по избранному историческому пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T13:05

2024-03-21T13:05

2024-03-21T13:12

выборы президента россии — 2024

владимир путин

россия

политика

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Выборы показали, что Россия сегодня - одна большая и дружная семья, идем вместе по избранному историческому пути, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин обратился к гражданам по итогам выборов президента РФ."Выборы показали, что Россия сегодня - одна большая, дружная семья, идем вместе по избранному нами историческому пути", - сказал Путин в обращении.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, политика