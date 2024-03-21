https://ria.ru/20240321/rossiya-1934673424.html
Путин назвал Россию большой и дружной семьей
Путин назвал Россию большой и дружной семьей - РИА Новости, 21.03.2024
Путин назвал Россию большой и дружной семьей
Выборы показали, что Россия сегодня - одна большая и дружная семья, идем вместе по избранному историческому пути, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T13:05
2024-03-21T13:05
2024-03-21T13:12
выборы президента россии — 2024
владимир путин
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политика
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Выборы показали, что Россия сегодня - одна большая и дружная семья, идем вместе по избранному историческому пути, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин обратился к гражданам по итогам выборов президента РФ."Выборы показали, что Россия сегодня - одна большая, дружная семья, идем вместе по избранному нами историческому пути", - сказал Путин в обращении.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Владимир Путин, Россия, Политика
Путин назвал Россию большой и дружной семьей
Путин: выборы показали, что Россия — одна большая и дружная семья
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Выборы показали, что Россия сегодня - одна большая и дружная семья, идем вместе по избранному историческому пути, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин обратился к гражданам по итогам выборов президента РФ.
"Выборы показали, что Россия сегодня - одна большая, дружная семья, идем вместе по избранному нами историческому пути", - сказал Путин в обращении.
Запад и Киев сделали все для победы Путина